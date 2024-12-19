Путін заявив, що готовий до "переговорів" і "компромісів" з Україною

Правитель РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова до "переговорів і компромісів" з Україною і скаржиться, що від домовленостей відмовляється "та сторона", маючи на увазі Україну.

Джерело: глава Кремля під час пресконференції 19 грудня

Пряма мова: "Ми завжди говорили, що готові до переговорів і компромісів. Просто протилежна сторона відмовилась від переговорів, а ми завжди готові до переговорів. А результатом переговорів завжди є компроміси.

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Ми ж досягли домовленостей по суті в Стамбулі в кінці 2022 року. І, повторюю всоте, українська сторона парафувала цей документ, вцілому була з ним згодна. А потім чомусь відмовилась, тому що приїхав ваш союзник Джонсон (експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон - ред.) і сказав, що їм треба воювати до останнього українця...

Ми готові, але потрібно, щоб і та сторона була готова і до переговорів, і до компромісів".

Нагадаємо:

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8 грудня новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля.

12 грудня керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав в інтервʼю, що Україна ще не готова до переговорного процесу з Росією через брак зброї, запрошення до членства в НАТО та чітких безпекових гарантій.

У квітні 2022 року Росія фактично зірвала мирні переговори з Україною, внісши до проєкту договору пункт про те, що вона матиме право вето при ухваленні відповіді міжнародної спільноти в разі повторного нападу на Україну.

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