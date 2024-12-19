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Путін запропонував "дуель": "Хай визначать ціль у Києві і спробують збити "Орєшнік"

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 грудня 2024, 12:28
Путін запропонував дуель: Хай визначать ціль у Києві і спробують збити Орєшнік
Путін. фото - "Коммерсантъ"

Російський правитель Володимир Путін запропонував провести технологічний експеримент: щоб Захід і Україна визначили об'єкт у Києві, Росія туди вдарить "Орєшніком", а системи ППО і ПРО спробують його перехопити.

Джерело: Путін під час так званих "Підсумків року"

Деталі: Путін знову повторив тезу своєї пропаганди, що шансів збити "Орєшнік" ні в кого немає. Дальність цієї ракети, за його словами, становить до 5,5 тисячі кілометрів.

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Лідер країни-терориста каже, що навіть засоби протиракетної оборони, які встановлені в Румунії та Польщі, не здатні дістати до комплексу "Орєшнік".

За словами глави Кремля, якщо західні експерти вважають, що "Орєшнік" - це вдосконалена стара, радянська зброя, то нехай "організують для Росії і Заходу високотехнологічну дуель".

Пряма мова: "Нехай визначать якийсь об'єкт, скажімо, в Києві, зосередять туди всі свої сили ППО і ПРО, а ми завдамо удару "Орєшніком". І подивимося, що буде. Ми до такого експерименту готові, а от чи готова інша сторона?".

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Деталі: На додаткове запитання представника російського військового ЗМІ, чому ракета називається "Орєшнік", Путін відповів "Чесно? Не знаю".

Нагадаємо: Лідер країни-терориста Володимир Путін, який розв'язав повномасштабну війну в центрі Європи, періодично виступає з лякаючими заявами про "міць російської зброї", якій начебто "немає аналогів", і ядерними погрозами.

Передісторія:

  • За даними Повітряних сил, під час ракетної атаки на місто Дніпро 21 листопада РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.
  • Господар Кремля Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
  • Сполучені Штати офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру вранці 21 листопада балістичною ракетою, яка була створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж".
  • 22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада держава-агресор Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".
  • Очільник ГУР Кирило Буданов зазначив, що "Орєшнік" - назва науково-дослідної роботи, "це просто шифр". За його словами, станом на жовтень 2024 року Росія мала виготовити два експериментальні зразки ракети зі складу ракетного комплексу "Кедр", одна з яких прилетіла по Дніпру 21 листопада.
  • 28 листопада Путін заявив про нібито початок серійного виробництва системи "Орєшнік". Лідер Кремля сказав, що може застосувати ракету "Орєшнік" по "центрах ухвалення рішень у Києві".

ПутінзброяППОвійна
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