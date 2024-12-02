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МИД: Россия и Иран несут основную ответственность за дестабилизацию в Сирии

Анастасия ПроцПонедельник, 2 декабря 2024, 20:42
МИД: Россия и Иран несут основную ответственность за дестабилизацию в Сирии
Сирия, Алеппо. 30 ноября 2024 года. Фото: Getty Images

В Министерстве иностранных дел Украины, комментируя боевые действия в Сирии, заявили, что "углубленное" сотрудничество России и Ирана дестабилизирует ситуацию как в Европе, так и на Ближнем Востоке.

Источник: сообщение Министерства иностранных дел Украины

Дословно: "Сирийское государство переживает новый опасный этап войны, который может привести к непредсказуемым последствиям для регионального мира и безопасности. Более тринадцати лет войны в Сирии принесли народу этой страны невероятную боль и страдания. Более полумиллиона сирийцев погибли, миллионы граждан Сирии стали беженцами и вынужденными переселенцами"

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Детали: Дипломаты подчеркнули, что главная ответственность за конфликт лежит на режиме Башара Асада, который долгое время прибегал к репрессиям против сирийцев, а также открыл территорию страны для внешнего вмешательства. Сирия стала базой для действий России, Ирана и их союзников, в частности группировки "Хезболла".

МИД напоминает, что в 2016 году режим Асада признал незаконную аннексию Крыма Россией, а с 2022 года способствует российской агрессии против Украины, в частности посылая наемников для войны против Сил безопасности и обороны Украины.

"Сейчас не проходит и ночи, чтобы украинцы не находились под угрозой из-за налетов иранских "шахедов", которые Россия использует, чтобы сделать невыносимой жизнь гражданских людей. Углубленное военно-техническое сотрудничество России и Ирана дестабилизирует ситуацию с безопасностью как в Европе, так и на Ближнем Востоке.

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Именно Москва и Тегеран несут основную ответственность за деградацию ситуации с безопасностью в Сирии. Ужасные преступления, совершенные режимами Асада, Путина и иранских аятолл против сирийцев поставили под угрозу выживание Сирии как единого независимого государства", – говорится в заявлении.

Украинская сторона настаивает на необходимости соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН 2254 и 2118 как основы для урегулирования конфликта. Также подчеркивается важность проведения инклюзивного национального диалога для восстановления мира, единства и стабильности в Сирии.

Предыстория: 

  • Сирийские власти объявили 30 ноября о "временном выводе войск" из города Алеппо на северо-западе страны для подготовки контрнаступления против повстанцев.
  • Ранее источники Reuters сообщали, что сирийская армия получила приказ о "безопасном выводе войск" из основных районов Алеппо, в которые вошли повстанцы.
  • По словам источников, Россия пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам, и новая техника начнет прибывать в течение следующих 72 часов.
  • 1 декабря российские и сирийские самолеты усилили бомбардировку удерживаемого повстанцами северо-запада Сирии.

МИДСирияРосcияИран
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