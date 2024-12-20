Россияне оккупировали Константинопольское в Донецкой области – DeepState

В ночь на 20 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Константинопольское Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага у Кругленького Курской области России, Зори, Зеленовки и в Новооленевке Донецкой области.

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