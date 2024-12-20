Россияне оккупировали Константинопольское в Донецкой области – DeepState
Пятница, 20 декабря 2024, 04:35
В ночь на 20 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Константинопольское Донецкой области.
Источник: DeepState
Детали: Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага у Кругленького Курской области России, Зори, Зеленовки и в Новооленевке Донецкой области.
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Предыстория:
- В ночь на 19 декабря аналитики проекта DeepState обновили карту и сообщили, что россияне оккупировали Трудовое Донецкой области.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский во время телефонного разговора с начштаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным сообщил о тяжелых боях и активизации наступления россиян на нескольких направлениях фронта за последние дни.
- 18 декабря начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что войска агрессора захватили примерно 4 500 квадратных километров в 2024 году.
- Однако аналитики Института изучения войны указали, что Герасимов значительно преувеличил данные об оккупированных в 2024 году армией РФ украинских территориях.
- По данным ISW, российские войска захватили лишь 3 306 квадратных километров в 2024 году.