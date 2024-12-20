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Россияне оккупировали Константинопольское в Донецкой области – DeepState

Иван ДьяконовПятница, 20 декабря 2024, 04:35
Россияне оккупировали Константинопольское в Донецкой области – DeepState
карта: DeepState

В ночь на 20 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Константинопольское Донецкой области. 

Источник: DeepState

Детали: Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага у Кругленького Курской области России, Зори, Зеленовки и в Новооленевке Донецкой области.

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Предыстория:

  • В ночь на 19 декабря аналитики проекта DeepState обновили карту и сообщили, что россияне оккупировали Трудовое Донецкой области.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский во время телефонного разговора с начштаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным сообщил о тяжелых боях и активизации наступления россиян на нескольких направлениях фронта за последние дни.
  • 18 декабря начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что войска агрессора захватили примерно 4 500 квадратных километров в 2024 году.
  • Однако аналитики Института изучения войны указали, что Герасимов значительно преувеличил данные об оккупированных в 2024 году армией РФ украинских территориях.
  • По данным ISW, российские войска захватили лишь 3 306 квадратных километров в 2024 году.

оккупацияДонецкая областьвойнаРосcия
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