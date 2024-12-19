ISW: Герасимов значительно завысил данные об оккупированных Россией в 2024 году территориях Украины
Аналитики Института изучения войны указали на то, что начальник российского генерального штаба генерал Валерий Герасимов значительно преувеличил данные об оккупированных в 2024 году армией РФ украинских территориях. ISW обнародовал собственные данные по этому поводу.
Источник: ISW
Дословно: "Начальник российского генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов значительно завысил якобы статистические данные о российских территориальных достижениях (в захватнической войне против Украины – ред.) в 2024 году".
Детали: Герасимов заявил 18 декабря, что российские войска захватили примерно 4 500 квадратных километров в 2024 году.
Однако ISW нашел подтверждение того, что российские войска захватили лишь 3 306 квадратных километров в 2024 году.
Аналитики указывают на то, что преувеличенные цифры Герасимова контрастируют с более точными заявлениями министра обороны России Андрея Белоусова на заседании коллегии Министерства обороны России 16 декабря.
Например, Белоусов утверждал, что среднесуточная скорость продвижения российских войск составляет около 30 квадратных километров.
Дословно: "ISW наблюдал за геолокационными данными, чтобы оценить, что в ноябре 2024 года российские войска продвигались со скоростью примерно 27,96 квадратных километров в день".
Детали: Белоусов также утверждал, что российские войска захватили примерно 99 процентов Луганской области, 70 процентов Донецкой области, примерно 74 процента Запорожской области и примерно 76 процентов Херсонской области.
Дословно: "По оценкам ISW, российские войска оккупировали примерно 99 процентов Луганской области, 66 процентов Донецкой области и по 73 процента Запорожской и Херсонской областей".
Ключевые выводы ISW за 18 декабря:
- По сообщениям, 18 декабря украинские войска нанесли удар по химическому заводу в Ростовской области РФ.
- Европейские союзники Украины продолжают оказывать финансовую и оборонно-промышленную поддержку для поддержания военных усилий Украины.
- Начальник российского генерального штаба генерал Валерий Герасимов значительно завысил якобы статистические данные о территориальных достижениях России в 2024 году.
- Федеральная служба безопасности России объявила 18 декабря, что российские власти задержали подозреваемого, заложившего самодельное взрывное устройство, в результате которого 17 декабря в Москве погибли начальник Сил ядерной, биологической, химической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов.
- Недавно российские войска продвинулись вблизи Купянска, Кременной и Покровска.
- Министерство обороны России все чаще заставляет призывников подписывать контракты на военную службу для участия в боевых действиях в Украине, вероятно, с целью создания большего количества штурмовых сил и поддержания темпов российских наступательных операций в Украине.