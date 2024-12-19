ISW: Герасимов значительно завысил данные об оккупированных Россией в 2024 году территориях Украины

Аналитики Института изучения войны указали на то, что начальник российского генерального штаба генерал Валерий Герасимов значительно преувеличил данные об оккупированных в 2024 году армией РФ украинских территориях. ISW обнародовал собственные данные по этому поводу.

Источник: ISW

Дословно: "Начальник российского генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов значительно завысил якобы статистические данные о российских территориальных достижениях (в захватнической войне против Украины – ред.) в 2024 году".

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Детали: Герасимов заявил 18 декабря, что российские войска захватили примерно 4 500 квадратных километров в 2024 году.

Однако ISW нашел подтверждение того, что российские войска захватили лишь 3 306 квадратных километров в 2024 году.

Аналитики указывают на то, что преувеличенные цифры Герасимова контрастируют с более точными заявлениями министра обороны России Андрея Белоусова на заседании коллегии Министерства обороны России 16 декабря.

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Например, Белоусов утверждал, что среднесуточная скорость продвижения российских войск составляет около 30 квадратных километров.

Дословно: "ISW наблюдал за геолокационными данными, чтобы оценить, что в ноябре 2024 года российские войска продвигались со скоростью примерно 27,96 квадратных километров в день".

Детали: Белоусов также утверждал, что российские войска захватили примерно 99 процентов Луганской области, 70 процентов Донецкой области, примерно 74 процента Запорожской области и примерно 76 процентов Херсонской области.

Дословно: "По оценкам ISW, российские войска оккупировали примерно 99 процентов Луганской области, 66 процентов Донецкой области и по 73 процента Запорожской и Херсонской областей".

Ключевые выводы ISW за 18 декабря: