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ISW: Герасимов значительно завысил данные об оккупированных Россией в 2024 году территориях Украины

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 декабря 2024, 04:52
ISW: Герасимов значительно завысил данные об оккупированных Россией в 2024 году территориях Украины
Валерий Герасимов. Фото: getty images

Аналитики Института изучения войны указали на то, что начальник российского генерального штаба генерал Валерий Герасимов значительно преувеличил данные об оккупированных в 2024 году армией РФ украинских территориях. ISW обнародовал собственные данные по этому поводу.

Источник: ISW

Дословно: "Начальник российского генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов значительно завысил якобы статистические данные о российских территориальных достижениях (в захватнической войне против Украины – ред.) в 2024 году".

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Детали: Герасимов заявил 18 декабря, что российские войска захватили примерно 4 500 квадратных километров в 2024 году.

Однако ISW нашел подтверждение того, что российские войска захватили лишь 3 306 квадратных километров в 2024 году.

Аналитики указывают на то, что преувеличенные цифры Герасимова контрастируют с более точными заявлениями министра обороны России Андрея Белоусова на заседании коллегии Министерства обороны России 16 декабря.

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Например, Белоусов утверждал, что среднесуточная скорость продвижения российских войск составляет около 30 квадратных километров.

Дословно: "ISW наблюдал за геолокационными данными, чтобы оценить, что в ноябре 2024 года российские войска продвигались со скоростью примерно 27,96 квадратных километров в день".

Детали: Белоусов также утверждал, что российские войска захватили примерно 99 процентов Луганской области, 70 процентов Донецкой области, примерно 74 процента Запорожской области и примерно 76 процентов Херсонской области.

Дословно: "По оценкам ISW, российские войска оккупировали примерно 99 процентов Луганской области, 66 процентов Донецкой области и по 73 процента Запорожской и Херсонской областей".

Ключевые выводы ISW за 18 декабря:

  • По сообщениям, 18 декабря украинские войска нанесли удар по химическому заводу в Ростовской области РФ.
  • Европейские союзники Украины продолжают оказывать финансовую и оборонно-промышленную поддержку для поддержания военных усилий Украины.
  • Начальник российского генерального штаба генерал Валерий Герасимов значительно завысил якобы статистические данные о территориальных достижениях России в 2024 году.
  • Федеральная служба безопасности России объявила 18 декабря, что российские власти задержали подозреваемого, заложившего самодельное взрывное устройство, в результате которого 17 декабря в Москве погибли начальник Сил ядерной, биологической, химической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов.
  • Недавно российские войска продвинулись вблизи Купянска, Кременной и Покровска.
  • Министерство обороны России все чаще заставляет призывников подписывать контракты на военную службу для участия в боевых действиях в Украине, вероятно, с целью создания большего количества штурмовых сил и поддержания темпов российских наступательных операций в Украине.

ISWРосcиявойнаоккупация
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