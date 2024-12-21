Украина и Испания согласовали график поставок вооружения – Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время разговора со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес обсудил график поставок вооружения и техники.

Источник: пресс-служба Минобороны в Telegram

Детали: Ключевой темой разговора стало согласование графика передачи вооружения, запланированного на ближайшие два месяца. Умеров поблагодарил Испанию за переданные ранее системы HAWK, "которые значительно усилили украинскую противовоздушную оборону".

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Прямая речь Умерова: "Предложил испанской стороне присоединиться к оснащению новых бригад наших Вооруженных Сил.

Отдельно отметил вклад Испании в подготовку украинских военных, что является весомым элементом нашего сотрудничества".

Детали: Кроме поставок оружия, стороны обсудили привлечение испанских оборонных компаний к совместным проектам в Украине, что может стать новым этапом сотрудничества в военно-технической сфере.

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