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Украина и Испания согласовали график поставок вооружения – Минобороны

Иван ДьяконовСуббота, 21 декабря 2024, 05:08
Украина и Испания согласовали график поставок вооружения – Минобороны
Коллаж Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время разговора со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес обсудил график поставок вооружения и техники.

Источник: пресс-служба Минобороны в Telegram

Детали: Ключевой темой разговора стало согласование графика передачи вооружения, запланированного на ближайшие два месяца. Умеров поблагодарил Испанию за переданные ранее системы HAWK, "которые значительно усилили украинскую противовоздушную оборону". 

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Прямая речь Умерова: "Предложил испанской стороне присоединиться к оснащению новых бригад наших Вооруженных Сил.

Отдельно отметил вклад Испании в подготовку украинских военных, что является весомым элементом нашего сотрудничества".

Детали: Кроме поставок оружия, стороны обсудили привлечение испанских оборонных компаний к совместным проектам в Украине, что может стать новым этапом сотрудничества в военно-технической сфере.

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Предыстория: 

  • 19 декабря Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с коллегой из Португалии Нуну Мелу. Министр предложил Португалии в 2025 году рассмотреть возможность направления средств на финансирование украинского производства. Также министры обсудили взаимодействие по поставкам дронов для Сил обороны Украины.
  • По итогам разговора Умеров анонсировал проведение заседания Контактной группы по вопросам Украины (формат "Рамштайн") в январе 2025 года.
  • Ранее сообщалось, что дополнительная встреча в формате "Рамштайн", может состояться в декабре, причем обсуждалась опция переговоров на высшем уровне.
  • Напомним, формат "Рамштайн" возник в 2022 году для координации военной поддержки Украины под эгидой США. Он объединяет более 50 государств мира, подавляющее большинство – члены НАТО.

Умеров Рустемпомощь УкраинеоружиеИспания
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