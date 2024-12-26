Как поймать дрон ВСУ на живца: ССО показали новую часть заметок бойца КНДР, убитого на Курщине

Силы специальных операций обнародовали вторую часть расшифрованных записей из трофейного блокнота северокорейского солдата, ликвидированного в Курской области РФ.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Как следует из нынешнего сообщения Сил спецопераций ВСУ, уничтоженный боец КНДР принадлежал к подразделению спецназа.

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В обнародованных ныне заметках, по данным ССО, рядовой Гьонг Хонг Джонг, когда еще был жив до встречи с операторами ССО, расписал тактику по сбиванию БПЛА и укрытия от украинской артиллерии.

Пока неизвестно, то ли это аутентичная северокорейская тактика, то ли их так научили россияне, отмечают бойцы украинских ССО. Но эта тактика использует живую приманку.

Запись из блокнота сопровождается аутентичными иллюстрациями от солдата ССО КНДР.

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Дословно расшифровка ССО: "Как ликвидировать дрон.

При обнаружении дрона нужно создать тройку (3 человека), при этом тот, кто приманивает дрон, держит дистанцию 7 метров, а стреляющие - 10-12 метров.

Если тот, кто приманивает - будет стоять, дрон тоже остановит свое движение. В этот момент тот, кто стреляет - ликвидирует (дрон).

Как избежать зоны обстрела артиллерии.

В случае попадания в зону обстрела, назначив пункт следующего сбора (группы), нужно расходиться на малые группы и выходить из зоны обстрела.

Другой способ: поскольку артиллерия не стреляет в одну и ту же точку, можно укрыться в точке (предыдущего) попадания, а затем выходить из зоны обстрела.

Напомним: Операторы Сил специальных операций ВСУ продолжают уничтожать северокорейцев на Курщине.

Первую часть расшифрованных записей из трофейного блокнота убитого бойца КНДР читайте здесь.

Предыстория: