Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Как поймать дрон ВСУ на живца: ССО показали новую часть заметок бойца КНДР, убитого на Курщине

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 декабря 2024, 07:30
Как поймать дрон ВСУ на живца: ССО показали новую часть заметок бойца КНДР, убитого на Курщине
фото ССО

Силы специальных операций обнародовали вторую часть расшифрованных записей из трофейного блокнота северокорейского солдата, ликвидированного в Курской области РФ.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Как следует из нынешнего сообщения Сил спецопераций ВСУ, уничтоженный боец КНДР принадлежал к подразделению спецназа.

Реклама:

В обнародованных ныне заметках, по данным ССО, рядовой Гьонг Хонг Джонг, когда еще был жив до встречи с операторами ССО, расписал тактику по сбиванию БПЛА и укрытия от украинской артиллерии.

Пока неизвестно, то ли это аутентичная северокорейская тактика, то ли их так научили россияне, отмечают бойцы украинских ССО. Но эта тактика использует живую приманку.

Запись из блокнота сопровождается аутентичными иллюстрациями от солдата ССО КНДР.

РЕКЛАМА:

Дословно расшифровка ССО: "Как ликвидировать дрон.

При обнаружении дрона нужно создать тройку (3 человека), при этом тот, кто приманивает дрон, держит дистанцию 7 метров, а стреляющие - 10-12 метров.

Если тот, кто приманивает - будет стоять, дрон тоже остановит свое движение. В этот момент тот, кто стреляет - ликвидирует (дрон).

Как избежать зоны обстрела артиллерии.

В случае попадания в зону обстрела, назначив пункт следующего сбора (группы), нужно расходиться на малые группы и выходить из зоны обстрела.

Другой способ: поскольку артиллерия не стреляет в одну и ту же точку, можно укрыться в точке (предыдущего) попадания, а затем выходить из зоны обстрела.

Напомним: Операторы Сил специальных операций ВСУ продолжают уничтожать северокорейцев на Курщине.

Первую часть расшифрованных записей из трофейного блокнота убитого бойца КНДР читайте здесь.

Предыстория:

ССОКНДРКурская область война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд

ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК

Зеленский прибыл в Италию, чтобы встретиться с премьером и президентом

видео, ОбновленоВ Киеве произошла авария на теплосети: машины оказались в воде

Нардепу-слуге Кормышкиной объявили еще одно подозрение – в сокрытии доходов

видеоВ Белгород-Днестровском возле госучреждения прогремел взрыв: на месте работают СБУ и полиция

Все новости...
ССО
ССО обнародовали заметки бойца КНДР, убитого на Курщине
Экипаж ССО уничтожил 77 военных КНДР за три дня на Курщине
Уничтоженные на Курщине военные КНДР имели поддельные документы – ССО
Последние новости
23:45
Россияне атаковали с беспилотника Берислав на Херсонщине, есть пострадавшие
23:30
5 причин, почему вы постоянно болеете – объясняет семейный врач
23:28
Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд
23:27
СМИ: Канада готовит ответ на тарифы, которые анонсировал Трамп
23:14
Умеров заявил, что следующий "Рамштайн" уже согласовали на февраль
22:56
Новости экономики 9 января: восстановление реестров, добыча соли на Закарпатье
22:52
Исторический показатель: Женская сборная Украины по пляжному футболу поднялась на вторую строчку мирового рейтинга
22:41
фотоМузей Ханенко завершил реставрацию после повреждений от российского обстрела
22:31
Генштаб: На Курском направлении украинские войска отбили 25 атак врага
21:54
ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК
Все новости...
Реклама:
Реклама: