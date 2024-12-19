На Курщине уже убиты 100 и ранены около 1000 солдат КНДР – разведка Южной Кореи

Убитые во время боев на Курщине солдаты КНДР, фото: ВСУ

Член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен со ссылкой на разведывательные данные сообщил, что в Курской области были убиты 100 солдат Северной Кореи, и еще около 1000 военнослужащих, воюющих на стороне РФ, были ранены.

Источник: Reuters со ссылкой на законодателя, который обнародовал эти данные после закрытого брифинга Национальной разведывательной службы (NIS) в парламенте

Детали: Южнокорейский законодатель отметил, что большие потери связаны с отсутствием опыта войск КНДР в "войне беспилотников" и незнанием открытой местности, где они участвуют в боевых действиях.

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По словам Ли, расхождения в оценке погибших военнослужащих с данными военного чиновника США, который назвал несколько сотен потерь, объясняется относительно консервативным анализом NIS.

"Было сообщение о по меньшей мере 100 погибших и количестве раненых, (которое) приближается к 1000", - сказал он.

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