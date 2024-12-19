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На Курщине уже убиты 100 и ранены около 1000 солдат КНДР – разведка Южной Кореи

Станислав ПогориловЧетверг, 19 декабря 2024, 09:37
На Курщине уже убиты 100 и ранены около 1000 солдат КНДР – разведка Южной Кореи
Убитые во время боев на Курщине солдаты КНДР, фото: ВСУ

Член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен со ссылкой на разведывательные данные сообщил, что в Курской области были убиты 100 солдат Северной Кореи, и еще около 1000 военнослужащих, воюющих на стороне РФ, были ранены.

Источник: Reuters со ссылкой на законодателя, который обнародовал эти данные после закрытого брифинга Национальной разведывательной службы (NIS) в парламенте

Детали: Южнокорейский законодатель отметил, что большие потери связаны с отсутствием опыта войск КНДР в "войне беспилотников" и незнанием открытой местности, где они участвуют в боевых действиях.

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По словам Ли, расхождения в оценке погибших военнослужащих с данными военного чиновника США, который назвал несколько сотен потерь, объясняется относительно консервативным анализом NIS.

"Было сообщение о по меньшей мере 100 погибших и количестве раненых, (которое) приближается к 1000", - сказал он.

Что предшествовало:

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  • 7 ноября Зеленский заявил, что среди северокорейских военных, воюющих на стороне РФ на Курщине уже есть потери.
  • В США подтвердили, что северокорейские войска участвовали в боевых действиях в Курской области.
  • Кроме того, по данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.
  • 15 декабря военные обнародовали фото и видео убитых российских и северокорейских военных в Курской области после субботних штурмов.
  • Позже NYT со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника американского Министерства обороны сообщила, что украинские военные могли убить или ранить "несколько сотен" военных, которых Северная Корея отправила на помощь России в войне против Украины.

КНДРвойнаРосcияпотери в войне
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