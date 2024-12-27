Защитники отбили почти 90 атак россиян на 3-х направлениях фронта: за сутки – более 170 боестолкновений

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 171 боестолкновение, самая горячая ситуация - на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях, которые российские захватчики атаковали в целом почти 90 раз.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

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На Купянском направлении за сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Западного, Лозовой и Кругляковки, Богуславки и Новой Кругляковки.

При поддержке авиации на Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Копанки, Чернещина, Новосергиевка, Платоновка, Зеленый Гай, Дружелюбовка, Макеевка, Терны, Заречное и Торское.

Вчера агрессор четыре раза штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Григорьевки на Северском направлении. Успеха не имел.

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Четыре штурма состоялись за прошедшие сутки на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Дилиевка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые и наступательные действия агрессора в сторону Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Даченского, Нового Труда, Песчаного, Покровска, Новооленевки, Волкового, Шевченко и Новотроицкого.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 23 вражеских штурма. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Андреевка и Курахово.

На Времовском направлении противник совершил 24 штурма наших позиций неподалеку населенных пунктов Янтарное, Времовка, Константинополь, Новый Комар и Константинопольское.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Ореховском направлении в районе населенного пункта Новоандреевка захватчики совершили одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций.

На Приднепровском направлении российские захватчики три раза атаковали наши позиции. Понеся потери, отошли.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отразили 20 атак противника, враг нанес 424 артиллерийских обстрела, в том числе 30 - из реактивных систем залпового огня, осуществил 24 авиационных удара, сбросив 34 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.