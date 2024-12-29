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Зурабишвили покинула президентский дворец, "забрав с собой легитимность"

Иванна Костина, Роман ПетренкоВоскресенье, 29 декабря 2024, 09:57
Зурабишвили покинула президентский дворец, забрав с собой легитимность
фото: getty images

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в день инаугурации избранного президента Михаила Кавелашвили решила покинуть президентский дворец.

Источник:  SOVA, "Европейская правда"

Детали: Зурабишвили возле Дворца Орбелиани заявила, что "здесь, возле резиденции президента Грузии, – народ Грузии, вся общественность".

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Она заявила о своем решении покинуть здание, "забрав с собой легитимность и флаг".

"Хочу прежде всего всем вам сказать спасибо за то, что вы пришли сюда сегодня – потому, что сегодня здесь мы стоим, там – пустота, здесь – общество.

Хочу сказать вам и перед вами отчитаться: шесть лет назад я дала клятву, положив руку на Конституцию. Но еще – верности стране и вам. Поэтому я здесь сегодня, и эта верность не изменится – буду я во Дворце или вне его. Отсюда я выйду, к вам я выйду, и буду вместе с вами", – сказала Зурабишвили.

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Она подчеркнула, что легитимность происходит из одного источника – народа: "там, где нет народного доверия, нет и легитимности, поэтому я выйду к вам и буду с вами".

Зурабишвили объяснила, почему именно сегодня, 29 декабря, в день инаугурации Кавелашвили: потому что олигарху Иванишвили и лидерам "Грузинской мечты" было дано время, чтобы они пришли и вместе нашли выход из кризиса, чтобы назначить новые выборы в Грузии.

"Это – единственный выход. Но никто не пришел", – отметила она, упомянув об угрозах в ее адрес со стороны премьера Ираклия Кобахидзе.

"Без мандата, без народа, против воли народа, против интересов страны, решил вернуть эту страну на орбиту той страны, от которой мы сбежали и от которой освободились, и борьба против которой была грузинской исторической борьбой. Право на это нет ни у кого, ни у кого и не было. Тем более у нелегитимного правительства, премьера и правящей партии", – подчеркнула Зурабишвили.

Исправлено: В первоочередном заголовке говорилось, что Зурабишвили покинула пост. На самом деле президент Грузии имела в виду физическое отсутствие во дворце.

Напомним: 13 декабря Зурабишвили отказалась уходить с должности после окончания срока ее полномочий.

Советуем также ознакомиться с Editorial "Европейской правды" о том, почему Киев должен как можно быстрее изменить политику в отношении Грузии и почему не должен признавать нового президента Грузии.

Грузиявиборыинаугурация
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