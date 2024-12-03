Рада назначила Чернышова министром национального единства
Вторник, 3 декабря 2024, 15:08
На заседании 3 декабря Верховная Рада назначила Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины.
Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram
Детали: За соответствующее решение проголосовали 237 нардепов.
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Железняк добавил, что теперь актуальный вопрос как будет утверждаться положение и бюджет на это министерство: "Пока на агентство по объединению (оно под Минэконом) заложено лишь 150 млн грн".
Напомним:
- Накануне "Украинская правда" писала, что анонсированное президентом Владимиром Зеленским Министерство объединения украинцев может возглавить глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов.
- 19 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут Министерство объединения украинцев, деятельность которого среди прочего будет направлена на возвращение граждан.
- Президент анонсировал представление кандидатуры главы ведомства до конца этого года.
- В 2020-2022 годах Чернышов возглавлял Министерство развития общин и территорий.
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