Рада назначила Чернышова министром национального единства

На заседании 3 декабря Верховная Рада назначила Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Детали: За соответствующее решение проголосовали 237 нардепов.

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Железняк добавил, что теперь актуальный вопрос как будет утверждаться положение и бюджет на это министерство: "Пока на агентство по объединению (оно под Минэконом) заложено лишь 150 млн грн".

Напомним:

Накануне "Украинская правда" писала, что анонсированное президентом Владимиром Зеленским Министерство объединения украинцев может возглавить глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

19 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут Министерство объединения украинцев, деятельность которого среди прочего будет направлена на возвращение граждан.

Президент анонсировал представление кандидатуры главы ведомства до конца этого года.

В 2020-2022 годах Чернышов возглавлял Министерство развития общин и территорий.

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