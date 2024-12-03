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Перспективы для инвестиций внутри страны

Рада назначила Чернышова министром национального единства

Алена МазуренкоВторник, 3 декабря 2024, 15:08
Рада назначила Чернышова министром национального единства
Facebook Алексей Чернышов

На заседании 3 декабря Верховная Рада назначила Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Детали: За соответствующее решение проголосовали 237 нардепов.

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Железняк добавил, что теперь актуальный вопрос как будет утверждаться положение и бюджет на это министерство: "Пока на агентство по объединению (оно под Минэконом) заложено лишь 150 млн грн".

Напомним:

Знать больше: Время "Ч". Как Алексею Чернышеву "везет" в НАБУ

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