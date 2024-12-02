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Перспективы для инвестиций внутри страны

Министерство объединения украинцев может возглавить Чернышов – источники

Ангелина Страшкулич, Татьяна ОлейникПонедельник, 2 декабря 2024, 22:57
Министерство объединения украинцев может возглавить Чернышов – источники
Facebook Алексей Чернышов

Анонсированное президентом Владимиром Зеленским Министерство объединения украинцев может возглавить председатель правления "Нафтогаз" Алексей Чернышов.

Источник: собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа"

Прямая речь одного из источников УП в монобольшинстве: "Есть идея назначить Чернышова на должность министра объединения украинцев. Завтра (3 декабря – УП) фракция".

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Детали: По словам другого собеседника УП, заседание фракции, где народные депутаты должны окончательно утвердить кандидатуру будущего главы Министерства объединения украинцев, состоится в 11:00. Скорее всего, это будет Чернышов.

Решение о назначении министра будет принимать Верховная Рада. Однако пока неизвестно, когда именно состоится заседание.

В то же время еще один собеседник УП в монобольшинстве сообщил, что народный депутат от фракции "Батькивщина" Алена Шкрум, которая заявила о сложении депутатского мандата, должна перейти работать на должность заместителя вице-премьера по вопросам восстановления Алексея Кулебы.

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Сначала парламент должен поддержать заявление Шкрум о сложении мандата, а затем Кабинет министров будет принимать решение о ее назначении на должность заместителя Кулебы.

Предыстория:

  • 19 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут Министерство объединения украинцев, деятельность которого среди прочего будет направлена на возвращение граждан.
  • Президент анонсировал представление кандидатуры главы ведомства до конца этого года.

Знать больше: Время "Ч". Как Алексею Чернышеву "везет" в НАБУ

Верховная РадаКабинет министров
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