Около трех тысяч военных вернулись из СВЧ за последние 72 часа – ВСП
Около трех тысяч военнослужащих вернулись на службу с СЗЧ за последние 72 часа.
Источник: корреспондентка УП со ссылкой на заявление начальника управления предотвращения совершения, выявления и пресечения правонарушений - заместителя начальника Главного управления Военной службы правопорядка (ВСП) Вооруженных сил Украины Александра Гринчука на брифинге в Киеве
Прямая речь: "Около трех тысяч военнослужащих за последние 72 часа стали в строй (после самовольного оставления части - УП)".
Детали: Он уточнил, что военные восстановились на службе в соответствии с алгоритмом, предусмотренным законом о добровольном возвращении тех, кто впервые самовольно оставил часть или дезертировал, вступившим в силу 29 ноября.
Закон предусматривает, что после возвращения военнослужащего командир имеет 72 часа для продления действия контракта или восстановления его на службе. К тому же возобновляются все денежные, продовольственные и вещевые выплаты, а также льготы и социальные гарантии.
В то же время Гринчук сообщил, что в течение ноября в ряды Вооруженных сил Украины вернулись около 6 тысяч военнослужащих, самовольно покинувших части.
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Предыстория:
- 20 августа Верховная Рада принятым законом сняла уголовную ответственность за первое самовольное оставление воинской части или дезертирство, если военный сам вернулся и командир разрешил продолжить службу.
- 21 ноября Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу за первое СВЧ или дезертирство.
- 28 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ. Он вступил в силу 29 ноября.
- Согласно новому законодательству, военные, которые впервые самовольно оставили место несения службы, должны вернуться до 1 января 2025 года, чтобы избежать уголовной ответственности.