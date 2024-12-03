Около трех тысяч военных вернулись из СВЧ за последние 72 часа – ВСП

Около трех тысяч военнослужащих вернулись на службу с СЗЧ за последние 72 часа.

Источник: корреспондентка УП со ссылкой на заявление начальника управления предотвращения совершения, выявления и пресечения правонарушений - заместителя начальника Главного управления Военной службы правопорядка (ВСП) Вооруженных сил Украины Александра Гринчука на брифинге в Киеве

Прямая речь: "Около трех тысяч военнослужащих за последние 72 часа стали в строй (после самовольного оставления части - УП)".

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Детали: Он уточнил, что военные восстановились на службе в соответствии с алгоритмом, предусмотренным законом о добровольном возвращении тех, кто впервые самовольно оставил часть или дезертировал, вступившим в силу 29 ноября.

Закон предусматривает, что после возвращения военнослужащего командир имеет 72 часа для продления действия контракта или восстановления его на службе. К тому же возобновляются все денежные, продовольственные и вещевые выплаты, а также льготы и социальные гарантии.

В то же время Гринчук сообщил, что в течение ноября в ряды Вооруженных сил Украины вернулись около 6 тысяч военнослужащих, самовольно покинувших части.

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