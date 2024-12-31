В России заявили о массированной атаке украинских БПЛА: говорят, сбили 68 штук
Вторник, 31 декабря 2024, 07:21
Российское минобороны заявило, что в течение прошедшей средства ПВО якобы уничтожили 68 украинских беспилотников над территорией РФ и временно оккупированного Крыма.
Источник: Минобороны РФ в Telegram
Детали: Сообщается, что 25 БПЛА якобы сбили над Брянской областью, 17 – над Крымом, 11 – над Краснодарским краем, 10 – над Смоленской областью, 2 – над Тверской областью, и по 1 – над Ростовской, Курской и Калужской областями.
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Предыстория:
- На рассвете 31 декабря российские СМИ и паблики сообщили о том, что в российской Смоленской области горит нефтебаза после атаки БпЛА.
- Вечером 30 декабря в городе Севастополь в оккупированном россиянами Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорили об атаке БпЛА и надводных беспилотников.