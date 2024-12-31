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В России заявили о массированной атаке украинских БПЛА: говорят, сбили 68 штук

Ирина БалачукВторник, 31 декабря 2024, 07:21
В России заявили о массированной атаке украинских БПЛА: говорят, сбили 68 штук
Пожар на нефтебазе в Смоленской области РФ после атаки БПЛА. Скриншот из видео из Telegram-канала Astra

Российское минобороны заявило, что в течение прошедшей средства ПВО якобы уничтожили 68 украинских беспилотников над территорией РФ и временно оккупированного Крыма.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: Сообщается, что 25 БПЛА якобы сбили над Брянской областью, 17 – над Крымом, 11 – над Краснодарским краем, 10 – над Смоленской областью, 2 – над Тверской областью, и по 1 – над Ростовской, Курской и Калужской областями.

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