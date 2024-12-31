Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

Россияне атаковали ракетами: в Киеве и области раздавались взрывы

Ирина БалачукВторник, 31 декабря 2024, 08:05
Россияне атаковали ракетами: в Киеве и области раздавались взрывы
Карта тревог по состоянию на 8 утра 31 декабря. Скриншот с alerts.in.ua

Утром 31 декабря во время атаки беспилотниками оккупанты также выпустили по Украине ракеты. Около 8 утра в Киеве и области прозвучали взрывы. Работала ПВО. 

Источник: Воздушные Силы ВСУ, корреспонденты Украинской правды, КГВА и Киевская ОВА в Telegram

Детали: В частности, сообщали о скоростных целях на Харьковщине (курс южный), на границе Сумщины и Харьковщины (курс юго-западный).

Реклама:

Также управляемые авиационные ракеты заметили на Полтавщине (курсом на Миргород), на Сумщине (курсом на Полтавщину).

Позже Воздушные силы сообщили о ракетах на севере Полтавщины (курс западный), на Сумщине (курсом на Полтавщину), на севере Черкасской области (курс юго-западный), на юге Черниговщины (курс западный).

В восточных, северных, центральных областях раздается тревога.

РЕКЛАМА:

Обновлено: В 7:58 воздушная тревога распространилась на всю территорию страны.

"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины. Ракеты в направлении Василькова. Скоростная цель на Сумщине, курс юго-западный! Киевщина – тревогу не игнорируем!", – сообщили Воздушные силы ВСУ.

После этого на Киевщине в районе Василькова раздавались взрывы, около 8 утра взрыв также слышали в Киеве, сообщили корреспонденты Украинской правды.

Власти Киева сообщили о работе ПВО.

"Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака! Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", – призвали в Киевской ОВА.  

В 8:27 Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Обновлено: В 9:19 тревогу в Киеве отменили. Через несколько минут сирены перестали звучать и в других регионах Украины.

Предыстория:

Росcияракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп подтвердил проведение крупнейшей депортации в истории США
Трамп в очередной раз обещает завершить войну в Украине и отдает приоритет переговорам с Путиным – CNN
теннисБез шансов для россиянки: Свитолина пробилась в 1/4 финала Australian Open-2025
СМИ: Победа Украины никогда не была целью для Байдена
Главнокомандующий ВСУ анонсировал украинский комплекс ПВО, "не хуже, чем Patriot"
обновленоХАМАС освободил трех израильских заложниц
Все новости...
Севастополь атаковали беспилотники с воздуха и моря – оккупационные "власти"
В Смоленской области РФ горит нефтебаза после атаки беспилотников
Ракетный удар по Киеву: обломки упали в Дарницком районе – КГВА
Россияне ударили по Сумщине: разрушены объекты инфраструктуры, повреждены 12 многоэтажек
Последние новости
09:36
Декларация о 100-летнем партнерстве: Британия может разместить военные базы в Украине
09:35
Большинство американцев оптимистично настроены в отношении второго срока Трампа
09:18
Китай установил рекорд по закупке российской нефти в 2024 году
09:17
Словацкие психиатры и психологи требуют отставки Роберта Фицо
09:04
Санду рассказала, что финансовая поддержка Приднестровья возможна после вывода российских войск
08:59
За сутки на фронте произошло 189 столкновений, больше всего на Покровском направлении - ГШ
08:40
В ночь на 20 января РФ атаковала баллистикой и дронами: ПВО сбила 93 беспилотника
08:33
Байден оставит письмо Трампу, следуя современной президентской традиции
08:30
текстПокровск, Торецк, Часов Яр, Великая Новоселка. Где и почему больше всего "горит" на фронте
08:17
фотоРоссияне били по Никопольщине: повредили предприятие, гимназию и многоэтажки
Все новости...
Реклама:
Реклама: