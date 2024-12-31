Россияне атаковали ракетами: в Киеве и области раздавались взрывы

Карта тревог по состоянию на 8 утра 31 декабря. Скриншот с alerts.in.ua

Утром 31 декабря во время атаки беспилотниками оккупанты также выпустили по Украине ракеты. Около 8 утра в Киеве и области прозвучали взрывы. Работала ПВО.

Источник: Воздушные Силы ВСУ, корреспонденты Украинской правды, КГВА и Киевская ОВА в Telegram

Детали: В частности, сообщали о скоростных целях на Харьковщине (курс южный), на границе Сумщины и Харьковщины (курс юго-западный).

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Также управляемые авиационные ракеты заметили на Полтавщине (курсом на Миргород), на Сумщине (курсом на Полтавщину).

Позже Воздушные силы сообщили о ракетах на севере Полтавщины (курс западный), на Сумщине (курсом на Полтавщину), на севере Черкасской области (курс юго-западный), на юге Черниговщины (курс западный).

В восточных, северных, центральных областях раздается тревога.

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Обновлено: В 7:58 воздушная тревога распространилась на всю территорию страны.

"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины. Ракеты в направлении Василькова. Скоростная цель на Сумщине, курс юго-западный! Киевщина – тревогу не игнорируем!", – сообщили Воздушные силы ВСУ.

После этого на Киевщине в районе Василькова раздавались взрывы, около 8 утра взрыв также слышали в Киеве, сообщили корреспонденты Украинской правды.

Власти Киева сообщили о работе ПВО.

"Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака! Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", – призвали в Киевской ОВА.

В 8:27 Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Обновлено: В 9:19 тревогу в Киеве отменили. Через несколько минут сирены перестали звучать и в других регионах Украины.

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