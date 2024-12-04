Сирийские правительственные войска продолжают отступать под натиском повстанцев – Reuters

Антиправительственные вооруженные формирования в Сирии 3 декабря приблизились к городу Хама. Захват города осложнит ситуацию для режима президента страны Башара Асада, которого поддерживают Россия и Иран.

Источник: Reuters

Детали: Город Хама оставался под контролем сирийского правительства с 2011 года, с тех пор как в стране началась гражданская война.

Реклама:

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что "Тегеран рассмотрит возможность отправки войск в Сирию, если Дамаск обратится с такой просьбой".

Кроме того, на северо-востоке страны продолжаются бои между правительственными силами и коалицией курдских военных группировок, которые поддерживают США. Новый фронт открылся вдоль стратегического маршрута снабжения, что еще больше осложняет положение правительства.

Справочно: Конфликт включает правительственные силы президента Башара аль-Асада, поддерживаемые Россией и Ираном, сирийско-курдские формирования, поддерживаемые США, а также различные повстанческие группы, которые поддерживает Турция.

РЕКЛАМА:

Линия фронта в сирийском конфликте оставалась неизменной с 2020 года, когда правительственные силы, при поддержке российской авиации и иранских ополченцев, вернули контроль над большинством территорий Сирии.

Предыстория:

Наступление повстанцев началось 27 ноября. 30 ноября сирийские военные подтвердили, что повстанцы вошли в город Алеппо.

30 ноября источники Reuters сообщили, что Россия пообещала Асаду дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам.

1 декабря российские и сирийские самолеты усилили бомбардировки удерживаемого повстанцами северо-запада Сирии, вызвав разрушения гражданской инфраструктуры.





