Экс-заместителя главы Высшего хозсуда Емельянова отправили под арест без залога

Суд отправил экс-заместителя главы Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова под арест до 30 января 2025 года без альтернативы внесения залога.

Источник: Государственное бюро расследований

Дословно ГБР: "Суд избрал меру пресечения бывшему заместителю главы Высшего хозяйственного суда Украины в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога до 30 января 2025 года".

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Детали: В бюро напомнили, что бывшего чиновника задержали 2 декабря. Его подозревают в том, что он вместе с другими судьями построил "бизнес" на судебных решениях.

Установили, что Емельянов входил в состав преступной организации, которая состояла в основном из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, различных работников суда и тому подобное. Они за взятки выносили "нужные" решения, преимущественно в хозяйственных спорах.

Организатором "бизнеса" назвали бывшего высокопоставленного чиновника Высшего хозяйственного суда Украины (по данным УП, экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков – ред.). По данным ГБР, он незаконно вмешивался в распределение дел и отдавал их на рассмотрение исключительно "своим" судьям, которые выполняли "пожелания заказчиков".

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