Экс-заместителя главы Высшего хозсуда Емельянова отправили под арест без залога
Суд отправил экс-заместителя главы Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова под арест до 30 января 2025 года без альтернативы внесения залога.
Источник: Государственное бюро расследований
Дословно ГБР: "Суд избрал меру пресечения бывшему заместителю главы Высшего хозяйственного суда Украины в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога до 30 января 2025 года".
Детали: В бюро напомнили, что бывшего чиновника задержали 2 декабря. Его подозревают в том, что он вместе с другими судьями построил "бизнес" на судебных решениях.
Установили, что Емельянов входил в состав преступной организации, которая состояла в основном из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, различных работников суда и тому подобное. Они за взятки выносили "нужные" решения, преимущественно в хозяйственных спорах.
Организатором "бизнеса" назвали бывшего высокопоставленного чиновника Высшего хозяйственного суда Украины (по данным УП, экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков – ред.). По данным ГБР, он незаконно вмешивался в распределение дел и отдавал их на рассмотрение исключительно "своим" судьям, которые выполняли "пожелания заказчиков".
Предыстория:
- 3 марта 2021 года Высший совет правосудия уволил судью Артура Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда за совершение "существенного дисциплинарного проступка".
- В свое время Емельянов вместе с женой фигурировал в деле о "легализации доходов, полученных преступным путем".
- В октябре 2018 года в то время народный депутат Сергей Лещенко сообщал, что прокуратура Австрии подозревает скандального украинского судью Артура Емельянова и его жену Светлану в совершении ряда уголовных преступлений.
- В этот же период Служба безопасности заявляла, что разоблачила судью на финансировании террористических организации в ОРДЛО. Однако официального подозрения судье тогда не объявили. Впоследствии СБУ удалила свое сообщение, а на запросы УП правоохранители не сообщали никаких деталей.