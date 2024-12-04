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Экс-заместителя главы Высшего хозсуда Емельянова отправили под арест без залога

Ирина БалачукСреда, 4 декабря 2024, 10:06
Экс-заместителя главы Высшего хозсуда Емельянова отправили под арест без залога
Артур Емельянов. Фото Судебно-юридической газеты

Суд отправил экс-заместителя главы Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова под арест до 30 января 2025 года без альтернативы внесения залога.

Источник: Государственное бюро расследований

Дословно ГБР: "Суд избрал меру пресечения бывшему заместителю главы Высшего хозяйственного суда Украины в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога до 30 января 2025 года".

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Детали: В бюро напомнили, что бывшего чиновника задержали 2 декабря. Его подозревают в том, что он вместе с другими судьями построил "бизнес" на судебных решениях.

Установили, что Емельянов входил в состав преступной организации, которая состояла в основном из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, различных работников суда и тому подобное. Они за взятки выносили "нужные" решения, преимущественно в хозяйственных спорах.

Организатором "бизнеса" назвали бывшего высокопоставленного чиновника Высшего хозяйственного суда Украины (по данным УП, экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков – ред.). По данным ГБР, он незаконно вмешивался в распределение дел и отдавал их на рассмотрение исключительно "своим" судьям, которые выполняли "пожелания заказчиков".

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Предыстория:

  • 3 марта 2021 года Высший совет правосудия уволил судью Артура Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда за совершение "существенного дисциплинарного проступка".
  • В свое время Емельянов вместе с женой фигурировал в деле о "легализации доходов, полученных преступным путем".
  • В октябре 2018 года в то время народный депутат Сергей Лещенко сообщал, что прокуратура Австрии подозревает скандального украинского судью Артура Емельянова и его жену Светлану в совершении ряда уголовных преступлений.
  • В этот же период Служба безопасности заявляла, что разоблачила судью на финансировании террористических организации в ОРДЛО. Однако официального подозрения судье тогда не объявили. Впоследствии СБУ удалила свое сообщение, а на запросы УП правоохранители не сообщали никаких деталей.

ГБРсударест
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