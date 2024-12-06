ISW: При продвижении осенью армия РФ теряла более 50 военных на километр квадратный

Специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что при продвижении по украинским территориям осенью 2024 года российские войска теряли около 53 солдат на километр квадратный.

Источник: ISW

Дословно: "Кремль продолжает нести значительные потери в живой силе в попытке достичь тактических успехов в западной части Донецкой области за счет продолжающихся военных усилий России и среднесрочной способности российской экономики".

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Детали: Аналитики отмечают, что Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные украинского Генерального штаба, сообщило 5 декабря, что среднесуточные потери российского личного состава в ноябре 2024 года достигли нового исторического максимума – 1 523 погибших в сутки.

МО Британии отметило, что впервые российские войска понесли чуть более 2 000 потерь за один день 28 ноября 2024 года.

По оценкам, российские войска понесли 45 690 общих потерь в течение ноября 2024 года, и МО Великобритании отметило, что ноябрь 2024 года стал пятым месяцем подряд, когда количество российских потерь росло.

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Согласно геолокационным данным, российские войска продвигались со скоростью примерно 27,96 квадратных километров в день и захватили в общей сложности 839 квадратных километров в Украине и Курской области в ноябре 2024 года.

ISW ранее сообщал, что российские войска понесли большие потери в сентябре и октябре 2024 года, и что потери России составили примерно 80 110 военнослужащих в обмен на примерно 1 517 квадратных километров захваченных территорий в Украине и Курской области за эти два месяца.

Таким образом, по подсчетам экспертов ISW, российские войска потеряли примерно 125 800 человек в течение периода интенсивных наступательных операций в сентябре, октябре и ноябре 2024 года при захвате 2 356 квадратных километров.

То есть, говорится в отчете, на квадратный километр захваченной в это время украинской территории приходится примерно 53 российских погибших военных.

Дословно: "Ограниченные ресурсы рабочей силы России, скорее всего, не смогут выдержать такой рост потерь в среднесрочной перспективе, и дальнейшая военная поддержка Украины со стороны Запада остается жизненно важной для того, чтобы Украина могла наносить потери такими темпами".

"Стремление Кремля сохранить инициативу на всей территории военных действий в Украине и продолжать продвижение на востоке Украины создало двойные требования к российским трудовым ресурсам.

Дополнительные усилия, направленные на увеличение численности российских войск, могут еще больше дестабилизировать российскую экономику, поскольку Россия продолжает бороться с дефицитом рабочей силы и ростом инфляции".

Детали: Эксперты указывают на то, что россияне могут либо воевать в Украине, либо работать на внутреннюю экономику России, но они не могут делать и то, и другое одновременно.

Дословно: "Кремль вряд ли сможет в достаточной степени удовлетворить свои потребности в рабочей силе как в военной сфере, так и во внутренней экономике России в ближайшем будущем, а дополнительные месяцы интенсивных наступательных операций в Украине в 2025 году и далее лишь усложнят российские проблемы с ресурсами".

Детали: При этом, добавляют аналитики, обязательства президента США Джо Байдена предоставить остальную имеющуюся американскую помощь Украине и продолжение регулярного предоставления западной военной помощи Украине остается решающим для способности Украины продолжать обороняться от российских наступательных операций и наносить неприемлемые потери российским военным в 2025 году.

Ключевые выводы ISW за 5 декабря: