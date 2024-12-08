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Украина готова восстановить отношения с Сирией - заявление МИД

Роман Петренко, Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 декабря 2024, 16:55
Украина готова восстановить отношения с Сирией - заявление МИД
сибига, фото: Getty Images

МИД Украины выразил готовность проложить путь к восстановлению отношений с Сирией в будущем.

Источник: глава МИД Андрей Сибига, комментарий МИД Украины

Прямая речь Сибиги: "Асад пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, которые делают ставку на Путина. Он всегда предает тех, кто на него полагается. Сейчас главная цель - восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия.

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Необходимо приложить все усилия для стабилизации региона, обеспечить инклюзивный политический диалог в Сирии ради функционирующих государственных институтов.

Мы выражаем готовность проложить путь к восстановлению отношений в будущем и подтверждаем поддержку сирийского народа".

Обновлено: Позже МИД распространило комментарий относительно падения режима Асада, в котором заявило, что "события в Сирии демонстрируют слабость путинского режима, который не способен воевать на два фронта и бросает на произвол судьбы своих ближайших союзников ради продолжения агрессии против Украины".

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Дословно МИД: "Призываем следующую сирийскую власть пересмотреть отношения с путинским режимом, который привел к гибели десятков тысяч сирийских граждан, в том числе невинных женщин и детей. Убеждены, что долгосрочная безопасность Сирии зависит от завершения российского присутствия в этом государстве".

Детали: В МИД заявили, что именно Москва побудила режим Асада к незаконному признанию российской попытки аннексии Крыма и временной оккупации частей Донецкой и Луганской областей, что заставило Украину в 2022 году разорвать дипломатические отношения с преступным асадовским режимом.

"Надеемся, что в будущем Сирия станет государством, которое будет уважать международное право, в частности территориальную целостность и суверенитет Украины, что проложит путь к восстановлению двусторонних отношений и полноценного политического диалога между Киевом и Дамаском", - говорится в заявлении.

Предыстория: 

СирияМИДдипломатические отношения
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