Украина готова восстановить отношения с Сирией - заявление МИД
МИД Украины выразил готовность проложить путь к восстановлению отношений с Сирией в будущем.
Источник: глава МИД Андрей Сибига, комментарий МИД Украины
Прямая речь Сибиги: "Асад пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, которые делают ставку на Путина. Он всегда предает тех, кто на него полагается. Сейчас главная цель - восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия.
Необходимо приложить все усилия для стабилизации региона, обеспечить инклюзивный политический диалог в Сирии ради функционирующих государственных институтов.
Мы выражаем готовность проложить путь к восстановлению отношений в будущем и подтверждаем поддержку сирийского народа".
Обновлено: Позже МИД распространило комментарий относительно падения режима Асада, в котором заявило, что "события в Сирии демонстрируют слабость путинского режима, который не способен воевать на два фронта и бросает на произвол судьбы своих ближайших союзников ради продолжения агрессии против Украины".
Дословно МИД: "Призываем следующую сирийскую власть пересмотреть отношения с путинским режимом, который привел к гибели десятков тысяч сирийских граждан, в том числе невинных женщин и детей. Убеждены, что долгосрочная безопасность Сирии зависит от завершения российского присутствия в этом государстве".
Детали: В МИД заявили, что именно Москва побудила режим Асада к незаконному признанию российской попытки аннексии Крыма и временной оккупации частей Донецкой и Луганской областей, что заставило Украину в 2022 году разорвать дипломатические отношения с преступным асадовским режимом.
"Надеемся, что в будущем Сирия станет государством, которое будет уважать международное право, в частности территориальную целостность и суверенитет Украины, что проложит путь к восстановлению двусторонних отношений и полноценного политического диалога между Киевом и Дамаском", - говорится в заявлении.
Предыстория:
- Утром 8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Асад сбежал.
- Существует "очень высокая вероятность", что Асад 8 декабря мог погибнуть в авиакатастрофе, пишут СМИ.
- Россия уверяет, якобы в результате состоявшихся переговоров с повстанцами Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.