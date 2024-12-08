В ГУР назвали дезинформацией сообщения о катастрофе самолета с Асадом

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало дезинформацией сообщения об авиакатастрофе самолета со свергнутым президентом Сирии Башаром Асадом.

Источник: ГУР в Telegram

Дословно: "Побег из Дамаска Башара Асада сопровождался новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, которое якобы было вызвано сбиванием или авиакатастрофой.

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Согласно имеющимся данным, указанную дезинформацию государство-агрессор Россия использовала для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя и ограниченного круга приближенных к нему лиц.

Потеря сигнала самолета Асада с радаров вероятно связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и осуществлял полет под их руководством".

Детали: В ГУР также отмечают, что остатки российской группировки в Сирии "продолжают впопыхах паковаться и отчаливать морем и небом".

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Там сообщили, что вслед за генералом Сергеем Киселем сирийскую территорию покинул новоназначенный командующий группировки войск РФ в Сирии генерал Александр Чайко, который был в должности всего неделю.

"Для вывоза остатков своего вооружения, техники и личного состава россияне привлекли дополнительные корабли, в частности из состава балтийского флота государства-агрессора", - говорится в сообщении ГУР.

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