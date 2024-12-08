В ГУР назвали дезинформацией сообщения о катастрофе самолета с Асадом
Главное управление разведки Минобороны Украины назвало дезинформацией сообщения об авиакатастрофе самолета со свергнутым президентом Сирии Башаром Асадом.
Источник: ГУР в Telegram
Дословно: "Побег из Дамаска Башара Асада сопровождался новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, которое якобы было вызвано сбиванием или авиакатастрофой.
Согласно имеющимся данным, указанную дезинформацию государство-агрессор Россия использовала для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя и ограниченного круга приближенных к нему лиц.
Потеря сигнала самолета Асада с радаров вероятно связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и осуществлял полет под их руководством".
Детали: В ГУР также отмечают, что остатки российской группировки в Сирии "продолжают впопыхах паковаться и отчаливать морем и небом".
Там сообщили, что вслед за генералом Сергеем Киселем сирийскую территорию покинул новоназначенный командующий группировки войск РФ в Сирии генерал Александр Чайко, который был в должности всего неделю.
"Для вывоза остатков своего вооружения, техники и личного состава россияне привлекли дополнительные корабли, в частности из состава балтийского флота государства-агрессора", - говорится в сообщении ГУР.
Предыстория:
- Утром 8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Асад сбежал.
- По данным Reuters, есть "очень высокая вероятность", что Асад 8 декабря мог погибнуть в авиакатастрофе.
- В то же время, Россия уверяет, якобы в результате состоявшихся переговоров с повстанцами Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.