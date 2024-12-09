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Сирийская оппозиция анонсировала создание гражданского переходного правительства после падения режима Асада

Иван ДьяконовПонедельник, 9 декабря 2024, 02:48
Сирийская оппозиция анонсировала создание гражданского переходного правительства после падения режима Асада
Хади Аль-Бахра. Фото: Getty Images

Председатель Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Хади Аль-Бахра заявил о планах сформировать гражданское правительство после свержения режима президента Башара Асада.

Источник: агентство EFE, передает "Суспільне"

Детали: Аль-Бахра отметил, что переходное правительство не будет включать представителей ХТШ или других экстремистских организаций, а будет гражданским.

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"Есть договорённость, что орган переходного правительства не будет состоять из ХТШ или Правительства спасения. Это будет гражданский орган", – подчеркнул он во время выступления на форуме в столице Катара – Дохе.

Аль-Бахра также заявил, что после падения режима Асада нет намерения распускать правящую партию Баас. Вместо этого планируется ее трансформация в "нормальную" политическую силу, чтобы избежать ошибок, подобных тем, что были сделаны в Ираке после устранения Саддама Хусейна в 2003 году.

"Если мы их распустим, мы их изолируем. А если изолируем, они становятся экстремистами", – сказал он.

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"Цель – иметь единую Сирию, а не разделенную", – подчеркнул Аль-Бахра.

Аль-Бахра также заверил, что будет ограничено вмешательство Ирана и России, которые были основными союзниками Асада, в дела Сирии.

По словам Аль-Бахры, операция, начатая 27 ноября, стала успешной благодаря многолетней подготовке, хорошо спланированной операции, использованию современных технологий, в частности дронов. "Войска Асада этого не делали", – сказал он.

Прямая речь Аль-Бахры: "У них нет надлежащей зимней одежды, чтобы согреться. У них нет кроватей. Они не имеют ванных комнат. Так зачем им воевать? Для кого? А наши бойцы – внутренне перемещенные лица, которые хотят вернуться в свои дома, поэтому они борются за возвращение в свои дома".

Слушайте подкаст: Что происходило в Сирии до падения режима Асада?

Предыстория:

  • Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 24 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта" 8 декабря завершилось захватом Дамаска – столицы страны. 
  • Российские государственные агентства "ТАСС" и "РИА Новости" сообщили, что свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.

Сирия
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