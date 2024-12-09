Пентагон: Россия потратила более $200 млрд на войну с февраля 2022 года

Глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления на Национальном форуме по безопасности Рональда Рейгана в Калифорнии заявил, что потери России за первый год полномасштабной войны в Украине стали беспрецедентными, превысив суммарные расходы во всех конфликтах после Второй мировой войны.

Источник: Министерство обороны США

Детали: По словам Остина, Россия потеряла не менее 700 тысяч военных убитыми и ранеными с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. А военные расходы Кремля уже превысили 200 миллиардов долларов. Остин назвал эти цифры "ошеломляющей ценой", которую Россия платит за свою агрессию.

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Глава Пентагона подчеркнул важность противодействия Кремлю и поддержке Украины. Он отметил успехи международной контактной группы "Рамштайн", которая обеспечила Украину более 57 миллиардами долларов прямой помощи в сфере безопасности.

"Вместе мы помогли Украине выстоять перед полномасштабной атакой крупнейшего войска в Европе", - подчеркнул Остин.

Также он отметил, что США и их союзники избежали ядерного противостояния с Россией, укрепили восточный фланг НАТО, а страны-члены Альянса увеличили ежегодные оборонные расходы на почти 80 миллиардов долларов.

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