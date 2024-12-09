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Пентагон: Россия потратила более $200 млрд на войну с февраля 2022 года

Иван ДьяконовПонедельник, 9 декабря 2024, 06:57
Пентагон: Россия потратила более $200 млрд на войну с февраля 2022 года
Ллойд Остин. Фото: Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления на Национальном форуме по безопасности Рональда Рейгана в Калифорнии заявил, что потери России за первый год полномасштабной войны в Украине стали беспрецедентными, превысив суммарные расходы во всех конфликтах после Второй мировой войны.

Источник: Министерство обороны США

Детали: По словам Остина, Россия потеряла не менее 700 тысяч военных убитыми и ранеными с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. А военные расходы Кремля уже превысили 200 миллиардов долларов. Остин назвал эти цифры "ошеломляющей ценой", которую Россия платит за свою агрессию.

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Глава Пентагона подчеркнул важность противодействия Кремлю и поддержке Украины. Он отметил успехи международной контактной группы "Рамштайн", которая обеспечила Украину более 57 миллиардами долларов прямой помощи в сфере безопасности.

"Вместе мы помогли Украине выстоять перед полномасштабной атакой крупнейшего войска в Европе", - подчеркнул Остин.

Также он отметил, что США и их союзники избежали ядерного противостояния с Россией, укрепили восточный фланг НАТО, а страны-члены Альянса увеличили ежегодные оборонные расходы на почти 80 миллиардов долларов.

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Предыстория:

  • Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что американская помощь Украине может быть уменьшена после его вступления в должность 20 января. 
  • 8 декабря Зеленский обнародовал данные, что с 24 февраля 2022 года погибло 43 тысячи украинских военных.
  • Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров во время телефонного разговора 8 декабря обсудили планирование следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

СШАвойнаРосcияпотери в войне
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