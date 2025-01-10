Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке встречи с правителем России Владимиром Путиным, однако не уточнил конкретной даты проведения переговоров.

Источник: Reuters

Детали: Во время выступления перед губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, Трамп заявил, что Путин выразил желание встретиться, и сейчас идет подготовка к этой встрече.

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"Он хочет встретиться, и мы готовим это", – сказал Трамп.

Трамп не назвал конкретной даты проведения переговоров, но подтвердил, что встреча обсуждается.

"Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны положить конец этой войне", – добавил Трамп, имея в виду войну в Украине.

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Кремль пока не комментировал заявление Трампа. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне заявил журналистам, что если Трамп сохранит намерение связаться с российским правителем после инаугурации 20 января, в Москве это будут приветствовать.

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