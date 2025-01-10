Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке встречи с правителем России Владимиром Путиным, однако не уточнил конкретной даты проведения переговоров.
Источник: Reuters
Детали: Во время выступления перед губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, Трамп заявил, что Путин выразил желание встретиться, и сейчас идет подготовка к этой встрече.
"Он хочет встретиться, и мы готовим это", – сказал Трамп.
Трамп не назвал конкретной даты проведения переговоров, но подтвердил, что встреча обсуждается.
"Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны положить конец этой войне", – добавил Трамп, имея в виду войну в Украине.
Кремль пока не комментировал заявление Трампа. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне заявил журналистам, что если Трамп сохранит намерение связаться с российским правителем после инаугурации 20 января, в Москве это будут приветствовать.
Предыстория:
- Представители избранного президента США Дональда Трампа в разговорах с европейскими партнерами признают, что не смогут быстро завершить войну в Украине, но обещают продолжать поддержку страны.
- Накануне избранный Трампом спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что ставит своей целью в течение 100 дней с инаугурации нового президента попытаться найти решение нынешней полномасштабной войны.
- Ранее Кит Келлог заявлял, что готовит визиты, чтобы выслушать позицию сторон полномасштабной войны. Сообщалось также, что он должен был приехать в Киев в январе, но визит отложили.
- Дональд Трамп ранее уверял, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не оставит Украину".