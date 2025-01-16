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Норвегия поднимала свои истребители F-35 в Польше из-за России

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 16 января 2025, 19:19
Норвегия поднимала свои истребители F-35 в Польше из-за России
Фото: Getty images

Два истребителя F-35, которые Норвегия разместила в Польше в начале января, были подняты в воздух по тревоге накануне, 15 января, из-за активности российской авиации.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на командование Военно-воздушных сил НАТО

Детали: Норвежские истребители, как отмечается, были подняты по тревоге "в ответ на большое количество российских самолетов в воздухе".

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"Это первый случай, когда норвежские самолеты были подняты в воздух для активной противовоздушной обороны польского воздушного пространства, демонстрируя преданность Альянса восточному флангу НАТО", - добавили там.

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Что предшествовало:

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