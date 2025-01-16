Норвегия поднимала свои истребители F-35 в Польше из-за России
Два истребителя F-35, которые Норвегия разместила в Польше в начале января, были подняты в воздух по тревоге накануне, 15 января, из-за активности российской авиации.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на командование Военно-воздушных сил НАТО
Детали: Норвежские истребители, как отмечается, были подняты по тревоге "в ответ на большое количество российских самолетов в воздухе".
"Это первый случай, когда норвежские самолеты были подняты в воздух для активной противовоздушной обороны польского воздушного пространства, демонстрируя преданность Альянса восточному флангу НАТО", - добавили там.
Yesterday, two 🇳🇴 F-35s stationed in 🇵🇱 scrambled in response to a massive number of airborne 🇷🇺 aircraft— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) January 16, 2025
This is the first time the 🇳🇴 jets have scrambled in active air defence of Polish Airspace, demonstrating Allied commitment to NATO's eastern flank pic.twitter.com/jpcfhxOSsx
Что предшествовало:
- Многоцелевые истребители F-35 были отправлены Норвегией в поддержку защиты польского воздушного пространства и прибыли на прошлой неделе.
- Перед тем, в декабре, стало известно, что норвежские противовоздушные системы NASAMS развернуты и готовы защитить логистический центр в польском Жешуве.