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Норвегія піднімала свої винищувачі F-35 у Польщі через Росію

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 16 січня 2025, 19:19
Норвегія піднімала свої винищувачі F-35 у Польщі через Росію
Фото: Getty images

Два винищувачі F-35, які Норвегія розмістила в Польщі на початку січня, були підняті в повітря по тривозі напередодні, 15 січня, через активність російської авіації.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на командування Військово-повітряних сил НАТО

Деталі: Норвезькі винищувачі, як зазначається, були підняті по тривозі "у відповідь на велику кількість російських літаків у повітрі".

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"Це перший випадок, коли норвезькі літаки були підняті в повітря для активної протиповітряної оборони польського повітряного простору, демонструючи відданість Альянсу східному флангу НАТО", – додали там.

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