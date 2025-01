Норвегія піднімала свої винищувачі F-35 у Польщі через Росію

Два винищувачі F-35, які Норвегія розмістила в Польщі на початку січня, були підняті в повітря по тривозі напередодні, 15 січня, через активність російської авіації.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на командування Військово-повітряних сил НАТО

Деталі: Норвезькі винищувачі, як зазначається, були підняті по тривозі "у відповідь на велику кількість російських літаків у повітрі".

"Це перший випадок, коли норвезькі літаки були підняті в повітря для активної протиповітряної оборони польського повітряного простору, демонструючи відданість Альянсу східному флангу НАТО", – додали там.

Yesterday, two 🇳🇴 F-35s stationed in 🇵🇱 scrambled in response to a massive number of airborne 🇷🇺 aircraft



This is the first time the 🇳🇴 jets have scrambled in active air defence of Polish Airspace, demonstrating Allied commitment to NATO's eastern flank pic.twitter.com/jpcfhxOSsx