Таврические десантники заблокировали вражеский блиндаж и взяли в плен 7 оккупантов
Пятница, 17 января 2025, 17:36
На Новопавловском направлении воины 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады взяли в плен семерых оккупантов.
Источник: сообщение бригады в Telegram
Дословно: "После длительной атаки дронов, которая заставила оккупантов засесть в блиндаже, выдвинулась штурмовая группа 79-ки. Их задача - незаметно для врага пробраться к "норе" с оккупантами.
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Вражеский блиндаж, как и планировалось, стал их же ловушкой. Заблокированные оккупанты не имели выбора: чтобы погибнуть от огня десантников, или сложить оружие. После коротких колебаний выбрали второе".
Детали: Украинские штурмовики вывели пленных в тыл и оказали медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался.
Предыстория:
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