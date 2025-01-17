Таврические десантники заблокировали вражеский блиндаж и взяли в плен 7 оккупантов

На Новопавловском направлении воины 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады взяли в плен семерых оккупантов.

Источник: сообщение бригады в Telegram

Дословно: "После длительной атаки дронов, которая заставила оккупантов засесть в блиндаже, выдвинулась штурмовая группа 79-ки. Их задача - незаметно для врага пробраться к "норе" с оккупантами.

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Вражеский блиндаж, как и планировалось, стал их же ловушкой. Заблокированные оккупанты не имели выбора: чтобы погибнуть от огня десантников, или сложить оружие. После коротких колебаний выбрали второе".

Детали: Украинские штурмовики вывели пленных в тыл и оказали медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался.

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