Таврійські десантники заблокували ворожий бліндаж і взяли в полон 7 окупантів

На Новопавлівському напрямку воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади взяли в полон сімох окупантів.

Джерело: повідомлення бригади в Telegram

Дослівно: "Після тривалої атаки дронів, що змусила окупантів засісти в бліндажі, висунулась штурмова група 79-ки. Їх завдання — непомітно для ворога пробратись до "нори" з окупантами.

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Ворожий бліндаж, як і планувалось, став їхньою ж пасткою. Заблоковані окупанти не мали вибору: аби загинути від вогню десантників, або скласти зброю. Після коротких вагань обрали друге".

Деталі: Українські штурмовики вивели полонених у тил і надали медичну допомогу тим, хто її потребував.

Передісторія:

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