Таврійські десантники заблокували ворожий бліндаж і взяли в полон 7 окупантів
П'ятниця, 17 січня 2025, 17:36
На Новопавлівському напрямку воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади взяли в полон сімох окупантів.
Джерело: повідомлення бригади в Telegram
Дослівно: "Після тривалої атаки дронів, що змусила окупантів засісти в бліндажі, висунулась штурмова група 79-ки. Їх завдання — непомітно для ворога пробратись до "нори" з окупантами.
Реклама:
Ворожий бліндаж, як і планувалось, став їхньою ж пасткою. Заблоковані окупанти не мали вибору: аби загинути від вогню десантників, або скласти зброю. Після коротких вагань обрали друге".
Деталі: Українські штурмовики вивели полонених у тил і надали медичну допомогу тим, хто її потребував.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- Раніше Сили спецоперацій ЗСУ повідомили, що вистежили російських солдатів, які вбили двох українських військовополонених: частину ворожих бійців ліквідували, трьох – взяли в полон.