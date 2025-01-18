ССО поразили нефтебазу "Роснефти" в Людиново

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины поразили нефтебазу российских оккупантов в Калужской области, Россия.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: В ночь на 18 января подразделения Сил специальных операций нанесли успешный удар по базе "Роснефти", что в населенном пункте Людиново Калужской области РФ.

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Отмечается, что эта нефтебаза входит в АО "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил РФ, которые принимают непосредственное участие в войне против Украины.

В результате атаки на территории базы возник пожар. Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется.

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Что предшествовало: В ночь на 18 января дроны атаковали несколько объектов военного значения в Российской Федерации.

По данным источника УП, Главное управление разведки Минобороны Украины атаковало беспилотниками нефтебазу в Тульской области РФ, которая обеспечивает армию оккупантов, там возник пожар.