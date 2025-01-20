Полномочия трех судей КС заканчиваются 27 января: суд потеряет кворум, но продолжит работать

Конституционный суд Украины 27 января утратит кворум из-за завершения каденции трех судей и не сможет проводить заседания Большой палаты суда и Второго сената.

Источник: руководитель управления коммуникаций Конституционного суда и международного сотрудничества Марьяна Гайовская-Ковбасюк в комментарии "Украинской правде"

Детали: 27 января 2025 года у судей КС Виктора Кривенко, Владимира Мойсика и Виктора Колесника завершается девятилетний срок пребывания в должности в соответствии со статьей 149-1 Конституции Украины.

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Для Конституционного суда прекращение полномочий сразу трех судей, конечно, будет иметь негативные последствия в условиях, что суд долгий период времени работает не в полном конституционном составе, а именно 18 судей, отмечает спикер КС.

Как известно, сейчас в КС работают 14 судей, 4 вакансии остаются незаполненными: по квоте съезда судей - одна (с 18 сентября 2019 года), по квоте Верховной Рады - две (с 8 декабря 2022 года) и еще одна - по квоте президента (с 30 мая 2024 года). 27 января судей останется только 11. Этого недостаточно для работы Большой палаты (закон требует наличия 12 судей, чтобы был кворум и заседания были полномочными).

Кроме того, Второй сенат суда на сегодня также работает в минимальном (полномочном) составе от определенного в законе. Если количество судей Конституционного суда Украины меньше 18, сенат является полномочным при условии участия в нем не менее 6 судей. На данный момент Второй сенат КС работает в составе 6 судей из 9. Поскольку судья Владимир Мойсик входит в состав Второго сената, то с 27 января в этом сенате временно останется только 5 судей.

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На вопрос, когда планируется замещение вакантных должностей судей, то есть доукомплекстация КСУ, Гайовская-Ковбасюк отметила, что на сегодня продолжается конкурсный отбор на вакантные должности судей Конституционного суда по квотам президента и Верховной Рады.

Прямая речь: "Консультативная группа экспертов, которая в соответствии с законом "О Конституционном Суде Украины" способствует субъектам назначения судей КС в оценке моральных качеств и уровня компетентности в сфере права кандидатов на должность судьи Конституционного суда, интенсивно работает над тем, чтобы срок временной неполномочности работы Большой палаты КС был минимальным.

Как раз в эти дни Консультативная группа экспертов ежедневно проводит собеседования с этими кандидатами. Все желающие могут также смотреть как проходит этот процесс в условиях реального времени на информационных ресурсах КГЭ и Конституционного суда Украины.

Хочу отметить, что даже при этих условиях органы Конституционного суда Украины (коллегии и сенат) продолжат работать так же, как и секретариат КС".

Что предшествовало: "Укринформ" со ссылкой на источник сообщил, что Конституционный суд Украины 27 января утратит кворум после одновременной отставки сразу трех судей.

По данным издания, 14 января Консультационная группа начала проводить собеседования с кандидатами на 5 должностей судей КС - на 2 должности от парламента и 3 от президента. Собеседования с кандидатами КГЭ планирует закончить ориентировочно до 22 января и принять после этого решение об их соответствии критерию моральных качеств.

В дальнейшем, по результатам оценки моральных качеств и профессиональной компетентности кандидатов, КГЭ передаст рейтинговые списки кандидатов субъектам назначения - ВР, президенту и Съезду судей для принятия финальных решений.

В итоге КГЭ планирует закончить оценивание этой группы кандидатов от парламента и президента во второй половине февраля, отмечало информагентство.

Справка: Судья Конституционного суда Украины назначается на девять лет без права быть назначенным повторно и приобретает полномочия со дня принесения им присяги на специальном пленарном заседании суда.

В январе 2016 года президентом Украины Виктор Колесник и Владимир Мойсик были назначены судьями Конституционного суда Украины и приняли присягу 27 января того же года. В ноябре 2015 года XIII съездом судей Украины Виктор Кривенко назначен судьей Конституционного суда Украины и тоже 27 января 2016 года принял присягу.