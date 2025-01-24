ISW: Власти России усиливают защиту оборонно-промышленных объектов
Российские власти заинтересованы в усилении противовоздушной обороны для защиты объектов оборонно-промышленной базы, в том числе и из-за того, что состояние российской экономики ухудшается.
Источник: ISW
Детали: Сообщается, что Кремль принимает меры для защиты промышленных объектов в приграничных регионах России от украинских ударов.
Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев 23 января встретился с группой представителей военно-промышленной комиссии Брянской области и обсудил вопросы увеличения производства российских систем противовоздушной обороны и защиты промышленных и государственных складов на территории области.
Медведев также посетил Брянский химический завод, чтобы "посмотреть, какая там ситуация", поскольку завод продолжает выполнять российский государственный оборонный заказ после предыдущих украинских ударов по нему.
Аналитики добавляют, что украинские удары в российском тылу в основном были направлены на оборонно-промышленную базу и другие объекты, поддерживающие военные усилия России, включая Брянский химический завод.
Дословно ISW: "Кремль может быть все больше заинтересован в усилении возможностей противовоздушной обороны для защиты объектов ОПБ, в частности, в связи с тем, что состояние российской внутренней экономики продолжает ухудшаться".
Ключевые выводы ISW за 23 января:
- По сообщениям, Россия планирует перебросить дополнительные северокорейские силы, ракеты, артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня (РСЗО) в Курскую область для поддержки российских огневых операций на большом расстоянии.
- Кремль, похоже, все больше обеспокоен осознанием экономической нестабильности в России.
- Недавно российские войска казнили по меньшей мере шесть безоружных украинских военнопленных в Донецкой области.
- Российские войска недавно продвинулись в Курской области и вблизи Торецка и Покровска.
- По сообщениям, Кремль принимает меры для защиты промышленных объектов в приграничных регионах России от украинских ударов.