ISW: Влада Росії посилює захист оборонно-промислових об’єктів
Російська влада зацікавлена в посиленні протиповітряної оборони для захисту об'єктів оборонно-промислової бази, зокрема й через те, що стан російської економіки погіршується.
Джерело: ISW
Деталі: Повідомляється, що Кремль вживає заходів для захисту промислових об'єктів у прикордонних регіонах Росії від українських ударів.
Голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 23 січня зустрівся з групою представників військово-промислової комісії Брянської області та обговорив питання збільшення виробництва російських систем протиповітряної оборони та захисту промислових і державних складів на території області.
Медведєв також відвідав Брянський хімічний завод, щоб "подивитися, яка там ситуація", оскільки завод продовжує виконувати російське державне оборонне замовлення після попередніх українських ударів по ньому.
Аналітики додають, що українські удари в російському тилу в основному були спрямовані на оборонно-промислову базу та інші об'єкти, що підтримують військові зусилля Росії, включаючи Брянський хімічний завод.
Дослівно ISW: "Кремль може бути дедалі більше зацікавлений у посиленні можливостей протиповітряної оборони для захисту об'єктів ОПБ, зокрема, у зв'язку з тим, що стан російської внутрішньої економіки продовжує погіршуватися".
Ключові висновки ISW за 23 січня:
- За повідомленнями, Росія планує перекинути додаткові північнокорейські сили, ракети, артилерійські системи і реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) до Курської області для підтримки російських вогневих операцій на великій відстані.
- Кремль, схоже, дедалі більше занепокоєний усвідомленням економічної нестабільності в Росії.
- Нещодавно російські війська стратили щонайменше шістьох беззбройних українських військовополонених у Донецькій області.
- Російські війська нещодавно просунулися у Курській області та поблизу Торецька і Покровська.
- За повідомленнями, Кремль вживає заходів для захисту промислових об'єктів у прикордонних регіонах Росії від українських ударів.