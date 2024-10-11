Журналистку Викторию Рощину держали в одном из самых жестоких изоляторов РФ – правозащитница

Внештатного автора "Украинской правды" Викторию Рощину, о смерти которой стало известно недавно, россияне удерживали в СИЗО №2 города Таганрог Ростовской области РФ. Бывшие пленные рассказывают, что этот изолятор известен жесточайшими пытками.

Источник: исполнительный директор общественной организации "Медийная инициатива за права человека" Татьяна Катриченко

Детали: Правозащитница говорит, что Викторию Рощину удерживали как минимум в двух тюрьмах: исправительной колонии №77 в Бердянске и СИЗО №2 в Таганроге.

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"Оба места с первых месяцев полномасштабного вторжения россияне используют для содержания как украинских военных, так и гражданских, в том числе женщин", – отметила Катриченко.

Прямая речь: "Таганрог (Бердянск, на самом деле, тоже – там пытали электрическим током) известен как одно из самых жестоких мест содержания украинцев на территории РФ. Его называют адом на земле. В частности, в Таганроге держат азовцев с Азовстали. Освобожденные рассказывают о страшных пытках. Там все, кого хотят сделать преступниками, признаются в преступлениях – оговаривают себя. Потом их переводят в Ростов и судят".

Детали: Правозащитница добавляет, что "Викторию удерживали в Таганроге как минимум с мая по сентябрь 2024 года. В одиночной камере. Накануне обмена 13 сентября 2024 года Рощину и ещё как минимум одну женщину из Мелитополя вывезли из Таганрога. Куда – неизвестно".

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СИЗО №2 в Таганроге среди бывших пленных считается одним из самых жестоких изоляторов в России. Именно сюда с апреля 2022 года начали этапировать защитников Мариуполя.

В МИПЧ сообщают, что по словам освобождённых военнопленных, охрана изолятора в Таганроге использует для пыток – резиновую дубинку, деревянный молоток и электрошокеры. Пленных бьют во время приёмки, ежедневных обысков и допросов. На допросах пленников заставляют признаваться в преступлениях, которых они не совершали.

"Со мной в камере сидел мужчина. Его каждый день водили на допросы. Абхазы сказали, что будут бить, пока он не подпишет признание. Топили его в воде, кидали тряпку на лицо и заливали водой. В итоге он всё подписал", – говорит один из освобождённых военных, имя которого МИПЧ не называет из соображений безопасности.

"Мы всё время слышали крики – где-то кого-то всегда били. Бывало, что постоянные крики слышны по 15-20 минут, потом человек стоять не мог, его бросали в камеру почти без сознания", – рассказывает другой бывший пленник.

Читайте тексты Виктории Рощиной на УП.

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