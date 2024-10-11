Журналистку Викторию Рощину держали в одном из самых жестоких изоляторов РФ – правозащитница
Внештатного автора "Украинской правды" Викторию Рощину, о смерти которой стало известно недавно, россияне удерживали в СИЗО №2 города Таганрог Ростовской области РФ. Бывшие пленные рассказывают, что этот изолятор известен жесточайшими пытками.
Источник: исполнительный директор общественной организации "Медийная инициатива за права человека" Татьяна Катриченко
Детали: Правозащитница говорит, что Викторию Рощину удерживали как минимум в двух тюрьмах: исправительной колонии №77 в Бердянске и СИЗО №2 в Таганроге.
"Оба места с первых месяцев полномасштабного вторжения россияне используют для содержания как украинских военных, так и гражданских, в том числе женщин", – отметила Катриченко.
Прямая речь: "Таганрог (Бердянск, на самом деле, тоже – там пытали электрическим током) известен как одно из самых жестоких мест содержания украинцев на территории РФ. Его называют адом на земле. В частности, в Таганроге держат азовцев с Азовстали. Освобожденные рассказывают о страшных пытках. Там все, кого хотят сделать преступниками, признаются в преступлениях – оговаривают себя. Потом их переводят в Ростов и судят".
Детали: Правозащитница добавляет, что "Викторию удерживали в Таганроге как минимум с мая по сентябрь 2024 года. В одиночной камере. Накануне обмена 13 сентября 2024 года Рощину и ещё как минимум одну женщину из Мелитополя вывезли из Таганрога. Куда – неизвестно".
СИЗО №2 в Таганроге среди бывших пленных считается одним из самых жестоких изоляторов в России. Именно сюда с апреля 2022 года начали этапировать защитников Мариуполя.
В МИПЧ сообщают, что по словам освобождённых военнопленных, охрана изолятора в Таганроге использует для пыток – резиновую дубинку, деревянный молоток и электрошокеры. Пленных бьют во время приёмки, ежедневных обысков и допросов. На допросах пленников заставляют признаваться в преступлениях, которых они не совершали.
"Со мной в камере сидел мужчина. Его каждый день водили на допросы. Абхазы сказали, что будут бить, пока он не подпишет признание. Топили его в воде, кидали тряпку на лицо и заливали водой. В итоге он всё подписал", – говорит один из освобождённых военных, имя которого МИПЧ не называет из соображений безопасности.
"Мы всё время слышали крики – где-то кого-то всегда били. Бывало, что постоянные крики слышны по 15-20 минут, потом человек стоять не мог, его бросали в камеру почти без сознания", – рассказывает другой бывший пленник.
Читайте тексты Виктории Рощиной на УП.
Предыстория:
- В марте 2022 года Рощину захватили российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.
- В 2022 году Рощина написала для УП ряд репортажей с временно оккупированных территорий. В частности, о том, как живет оккупированный Крым во время войны, как на оккупированной Донетчине проходил псевдореферендум, и показала фоторепортаж из разрушенного Мариуполя.
- Чтобы попасть на оккупированную территорию, Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.
- Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.
- В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину.
- 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатная авторка "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР говорят, что журналистку должны были вернуть в Украину в ближайшее время.
- Впоследствии уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что получил от российской стороны подтверждение о гибели украинской журналистки.
- 11 октября Офис Генпрокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения внештатной авторки "Украинской правды" Виктории Рощиной, переквалифицировали как военное преступление, совмещённое с умышленным убийством.