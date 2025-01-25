В Чехии, Германии и Польше могут быть созданы «центры возвращения украинцев»

В Чехии, Германии и Польше могут быть созданы центры возвращения, которые будут помогать украинским беженцам вернуться на родину.

Источник: Deník N, "Европейская правда"

Детали: Как отмечает издание, вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов обсудит этот вопрос во время своего визита в Чехию на следующей неделе.

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Создание центра возвращения также готовится в Берлине. Издание пишет, что Украина также обсудила проект с Польшей.

Новосозданные учреждения призваны помогать украинцам с возвращением, а также служить культурными и общественными центрами.

По последним данным Министерства внутренних дел Чехии, сейчас в стране находится около 390 тысяч людей из Украины с временной защитой.

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В последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

В частности, немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял о необходимости поощрить безработных украинцев в Германии найти работу или вернуться на родину.

Чиновники Министерства внутренней безопасности США приказали приостановить ряд программ, которые позволяли иммигрантам временно поселиться в Штатах, включая ключевую инициативу, предоставляющую возможность въезда в страну для украинцев.