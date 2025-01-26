Россияне убили еще одного жителя Херсонщины

На Херсонщине в результате атаки вражеского БПЛА 26 января погиб 45-летний мужчина, который в то время ехал на велосипеде.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Российские террористы убили с дрона еще одного жителя Херсонщины.

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Между селами Велетенское и Разлив оккупанты атаковали с БПЛА 45-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.

Он получил ранения, несовместимые с жизнью".