Линия фронта в 2 километрах от Купянска: более 900 человек отказываются эвакуироваться – МВА
Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что линия фронта находится всего в двух километрах от города. Враг активно обстреливает территорию громады, что затрудняет доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданского населения.
Источник: Беседин в эфире национального телемарафона
Детали: По словам Беседина, Ситуация в Купянской громаде Харьковской области остается критической.
Прямая речь: "Враг близко, линия фронта в двух километрах от города Купянск. Обстрелы не прекращаются из всех видов вооружения, которое есть у врага: минометы, артиллерия, реактивные системы залпового огня различных модификаций, управляемые авиабомбы и FPV-дроны, которые враг применяет в большом количестве, ударяя по логистическим путям, центральным путям снабжения, не давая, в частности, доставлять гуманитарную помощь и свободно двигаться гражданскому населению".
Детали: Беседин говорит, что ситуация на левобережье Купянской громады остается критической уже более трех месяцев. Там в тяжелых условиях остаются более 900 человек, преимущественно люди пожилого возраста, которые категорически отказываются эвакуироваться.
Прямая речь: "То количество людей, которое остается, фактически стабильно. Малое количество людей выезжает, особенно с левобережья Купянской громады, где ситуация критическая. Критическая уже более трех месяцев, там нет ни света, ни газа, ни водоснабжения, никаких социальных услуг, магазинов, аптек, больницы. Там остается более 900 человек, в основном пожилые люди, которые категорически отказываются выезжать, находясь в нечеловеческих условиях".
Предыстория:
- 23 декабря оккупанты предприняли попытку расширения своего плацдарма на левом берегу реки Оскол (Купянское направление). Батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахілес" вместе с гвардейцами Первой президентской бригады НГУ "Буревій" и 205 батальоном 241 ОБр ТрО остановили 12 единиц боевой бронированной техники врага. Из них уничтожено: один БМП и два танка. Повреждены восемь БМП и один танк. 18 оккупантов ликвидированы, 6 - ранены.
- 20 декабря россияне попытались штурмовать окрестности Купянска. Силы обороны отбили атаку и сожгли технику противника. Экипажи батальона "Ахілес" уничтожили 3 БМП и 1 танк, еще 1 БМП – повреждена. В отражении атаки участвовали ударные БпАК "Ахілес" 92 ОШБр совместно со 116 ОМБр, 114 ОБр ТрО и 1 БрОП "Ураган".
- 11 декабря батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахілес" вместе с гвардейцами Первой президентской бригады НГУ "Буревій" и десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады отразил попытку механизированного наступления российских войск на Купянском направлении, уничтожив один танк, три БМП, три МТ-ЛБ врага.
- 18 декабря батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахілес" нанес значительные потери противнику на Купянском направлении, уничтожив 21 единицу российской военной техники.