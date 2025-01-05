Линия фронта в 2 километрах от Купянска: более 900 человек отказываются эвакуироваться – МВА

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что линия фронта находится всего в двух километрах от города. Враг активно обстреливает территорию громады, что затрудняет доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданского населения.

Источник: Беседин в эфире национального телемарафона

Детали: По словам Беседина, Ситуация в Купянской громаде Харьковской области остается критической.

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Прямая речь: "Враг близко, линия фронта в двух километрах от города Купянск. Обстрелы не прекращаются из всех видов вооружения, которое есть у врага: минометы, артиллерия, реактивные системы залпового огня различных модификаций, управляемые авиабомбы и FPV-дроны, которые враг применяет в большом количестве, ударяя по логистическим путям, центральным путям снабжения, не давая, в частности, доставлять гуманитарную помощь и свободно двигаться гражданскому населению".

Мапа: DeepState

Детали: Беседин говорит, что ситуация на левобережье Купянской громады остается критической уже более трех месяцев. Там в тяжелых условиях остаются более 900 человек, преимущественно люди пожилого возраста, которые категорически отказываются эвакуироваться.

Прямая речь: "То количество людей, которое остается, фактически стабильно. Малое количество людей выезжает, особенно с левобережья Купянской громады, где ситуация критическая. Критическая уже более трех месяцев, там нет ни света, ни газа, ни водоснабжения, никаких социальных услуг, магазинов, аптек, больницы. Там остается более 900 человек, в основном пожилые люди, которые категорически отказываются выезжать, находясь в нечеловеческих условиях".

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