Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

Линия фронта в 2 километрах от Купянска: более 900 человек отказываются эвакуироваться – МВА

Иван ДьяконовВоскресенье, 5 января 2025, 00:52
Линия фронта в 2 километрах от Купянска: более 900 человек отказываются эвакуироваться – МВА
Горсовет Купянска. Фото: Ольга Кириленко, УП

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что линия фронта находится всего в двух километрах от города. Враг активно обстреливает территорию громады, что затрудняет доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданского населения.

Источник: Беседин в эфире национального телемарафона

Детали: По словам Беседина, Ситуация в Купянской громаде Харьковской области остается критической. 

Реклама:

Прямая речь: "Враг близко, линия фронта в двух километрах от города Купянск. Обстрелы не прекращаются из всех видов вооружения, которое есть у врага: минометы, артиллерия, реактивные системы залпового огня различных модификаций, управляемые авиабомбы и FPV-дроны, которые враг применяет в большом количестве, ударяя по логистическим путям, центральным путям снабжения, не давая, в частности, доставлять гуманитарную помощь и свободно двигаться гражданскому населению".

Мапа: DeepState
Мапа: DeepState

Детали: Беседин говорит, что ситуация на левобережье Купянской громады остается критической уже более трех месяцев. Там в тяжелых условиях остаются более 900 человек, преимущественно люди пожилого возраста, которые категорически отказываются эвакуироваться.

Прямая речь: "То количество людей, которое остается, фактически стабильно. Малое количество людей выезжает, особенно с левобережья Купянской громады, где ситуация критическая. Критическая уже более трех месяцев, там нет ни света, ни газа, ни водоснабжения, никаких социальных услуг, магазинов, аптек, больницы. Там остается более 900 человек, в основном пожилые люди, которые категорически отказываются выезжать, находясь в нечеловеческих условиях".

РЕКЛАМА:

Предыстория: 

  • 23 декабря оккупанты предприняли попытку расширения своего плацдарма на левом берегу реки Оскол (Купянское направление). Батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахілес" вместе с гвардейцами Первой президентской бригады НГУ "Буревій" и 205 батальоном 241 ОБр ТрО остановили 12 единиц боевой бронированной техники врага. Из них уничтожено: один БМП и два танка. Повреждены восемь БМП и один танк. 18 оккупантов ликвидированы, 6 - ранены. 
  • 20 декабря россияне попытались штурмовать окрестности Купянска. Силы обороны отбили атаку и сожгли технику противника. Экипажи батальона "Ахілес" уничтожили 3 БМП и 1 танк, еще 1 БМП – повреждена. В отражении атаки участвовали ударные БпАК "Ахілес" 92 ОШБр совместно со 116 ОМБр, 114 ОБр ТрО и 1 БрОП "Ураган".
  • 11 декабря батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахілес" вместе с гвардейцами Первой президентской бригады НГУ "Буревій" и десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады отразил попытку механизированного наступления российских войск на Купянском направлении, уничтожив один танк, три БМП, три МТ-ЛБ врага.
  • 18 декабря батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахілес" нанес значительные потери противнику на Купянском направлении, уничтожив 21 единицу российской военной техники.

Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В прощальной речи Байден упомянул Украину

Россияне оккупировали Нескучное, кольцо вокруг Великой Новоселки сжимается

Байден официально объявил о соглашении между Израилем и ХАМАС о перемирии и освобождении заложников

Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения по заложникам

США наложили санкции на структуру РФ, которая управляет оккупированной Запорожской АЭС

Гетманцев подал законопроект о налогообложении всех посылок из-за рубежа

Все новости...
Харьковская область
В результате пожара в психоневрологическом интернате на Харьковщине пострадали 6 человек – ГСЧС
В Богодухове после обстрела горит ангар предприятия – ОВА
Из-за российской атаки на Харьковщине погибла женщина
Последние новости
08:36
фото, видеоНацгвардия и Нацполиция получили от Германии около сотни машин
08:23
Россияне атаковали Антоновку: 1 человека убили, еще 1 ранили
08:20
текстМладший сержант. Как десантник Молот оборонял ДАП, уволился из ВСУ из-за "перемирия" и вернулся в армию на протезе
08:11
Бербок надеется, что соглашение между Израилем и ХАМАС вернет домой немецких заложников
07:58
фото Пожар на нефтебазе под российским Воронежем тушат десятки машин и 2 пожарных поезда – власти
07:33
Польша будет способствовать открытию первого кластера по вступлению Украины в ЕС
07:27
ВСУ за сутки обезвредили 1 480 захватчиков и 40 артсистем
06:50
боксПромоутер Фьюри назвал дальнейшие планы Усика
06:08
ISW: Усилия РФ де-факто аннексировать Беларусь являются стратегическими рисками для США, НАТО и Украины
05:10
Британия и Франция обсуждают отправку миротворческих войск в Украину – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: