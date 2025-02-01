Зеленский сравнил атаку РФ на интернат в Судже с ее действиями в Чечне и Сирии

последствия удара РФ по интернату в Судже, скриншот видео со страницы Зеленского в Х

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сброс россиянами авиабомбы на интернат в городе Суджа Курской области РФ, сравнив его с действиями России в Чечне и Сирии, а также в Украине.

Источник: Зеленский в соцсети Х

This is how Russia wages war—Sudzha, Kursk region, Russian territory, a boarding school with civilians preparing to evacuate. A Russian aerial bomb. They destroyed the building even though dozens of civilians were there.



This is how Russia waged war against Chechnya decades ago.… pic.twitter.com/MG4MVhcumS Реклама: February 1, 2025

Прямая речь: "Так воюет Россия. Город Суджа, Курская область, российская территория. Интернат с гражданскими, которые готовились к эвакуации. Российская авиабомба. Они разрушили здание, несмотря на то, что там были десятки гражданских.

Россия так воевала десятилетия назад против Чечни. Так же они убивали сирийцев. Так же российские бомбы разрушают украинские дома. И даже против своих же гражданских российская армия использует аналогичные методы.

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Это государство, которое лишено цивилизованности. И это зло, которое не остановится само по себе. Но если действовать сильно и решительно, даже Россию можно заставить остановиться. И это нужно сделать, чтобы мир был защищен от российских бомб".

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