Зеленский сравнил атаку РФ на интернат в Судже с ее действиями в Чечне и Сирии

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сброс россиянами авиабомбы на интернат в городе Суджа Курской области РФ, сравнив его с действиями России в Чечне и Сирии, а также в Украине.

Источник: Зеленский в соцсети Х

This is how Russia wages war—Sudzha, Kursk region, Russian territory, a boarding school with civilians preparing to evacuate. A Russian aerial bomb. They destroyed the building even though dozens of civilians were there.



This is how Russia waged war against Chechnya decades ago.… pic.twitter.com/MG4MVhcumS

Реклама: