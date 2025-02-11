ЕСПЧ удовлетворил иск "Новой Газеты" против России: Кремль запретил рассказывать о войне

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск российской "Новой Газеты" и других против России и признал, что РФ нарушила право на свободу слова и ряд других прав истцов, когда запретила отступать от официальных нарративов Кремля в освещении российско-украинской войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщении ЕСПЧ от 11 февраля, которое есть в распоряжении редакции

Детали: Дело ""Новая Газета" и другие против России" касается законов, которые РФ приняла после полномасштабного вторжения в Украину и которыми ввела наказание за "дискредитацию армии" или "фейки" об армии.

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178 отдельных истцов по этому делу были осуждены по этим изменениям по уголовным или административным статьям, а "Новую Газету" и "Дождь" запретили.

ЕСПЧ установил, что имеет юрисдикцию рассматривать это дело, поскольку события, которых касается жалоба, происходили до 16 сентября 2022 года, когда Россия прекратила быть стороной ЕКПЧ.

Судьи ЕСПЧ единодушно пришли к выводу, что действия российских властей являются нарушением ст. 10 Европейской конвенции по правам человека о свободе выражения мнений.

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Суд отметил существование системных ограничений в отношении информирования о российско-украинской войне, отражающих скоординированные усилия российских властей, более похожих на подавление мнений, расходящихся с официальной линией, чем на меры по предотвращению реальных угроз нацбезопасности.

"По сути национальные суды криминализировали любые сообщения или заявления, противоречащие официальному нарративу, описывающему вторжение в Украину как "СВО", – отмечает пресс-служба ЕСПЧ.

Также судьи единогласно пришли к выводу о нарушении ст. 34 ЕКПЧ в вопросе о прекращении лицензии "Новой Газеты" и ее блокировке, несмотря на временные меры, определенные Судом.

Так же единогласно судьи признали еще серию нарушений Конвенции в отношении пяти отдельных истцов, в частности ст. 3 о запрете бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, ст. 5 относительно права на свободу и безопасность, ст. 8 относительно уважения на частную и семейную жизнь.

По решению Суда, Россия должна будет выплатить истцам компенсации в разных объемах в связи с причиненным ущербом: до 7500 евро (в зависимости от заявленной суммы) за нематериальный ущерб, и до 850 евро за судебные издержки каждого из заявителей.

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