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Зеленский провел разговор с Трампом

Украинская правдаСреда, 12 февраля 2025, 19:40
Зеленский провел разговор с Трампом
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 12 февраля провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров

Детали: Сообщается, что разговор длился около часа.

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Что предшествовало:

  • Ранее в среду 12 февраля Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским правителем Владимиром Путиным.
  • Американский лидер заявил, что во время "длительного и очень продуктивного телефонного разговора" с Путиным обсудил "Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы".
  • По словам Трампа, он и Путин "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

ЗеленскийТрамп
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