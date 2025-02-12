Зеленский провел разговор с Трампом
Среда, 12 февраля 2025, 19:40
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 12 февраля провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.
Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров
Детали: Сообщается, что разговор длился около часа.
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Что предшествовало:
- Ранее в среду 12 февраля Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским правителем Владимиром Путиным.
- Американский лидер заявил, что во время "длительного и очень продуктивного телефонного разговора" с Путиным обсудил "Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы".
- По словам Трампа, он и Путин "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".