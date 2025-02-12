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Зеленський провів розмову із Трампом

Українська правдаСереда, 12 лютого 2025, 19:40
Зеленський провів розмову із Трампом
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський увечері 12 лютого провів телефонну розмову із американським президентом Дональдом Трампом.  

Джерело: речник Зеленського Сергій Нікіфоров

Деталі: Повідомляється, що розмова тривала близько години.

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Оновлено: Згодом Зеленський у Telegram підтвердив, що була тривала розмова із Трампом. 

Пряма мова: "Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний Президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом.

Обговорили нашу розмову зі Скотом Бессентом і підготовку нашої нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії. Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з Путіним".

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Деталі: Зеленський додав, що Україна визначає спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. "Як сказав Президент Трамп, let's get it done", – пише глава держави.

Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social заявив, що його розмова із Зеленським "пройшла дуже добре".

"Ми обговорили різні теми, пов'язані з війною, але головним чином – зустріч, яка відбудеться в п'ятницю в Мюнхені, де делегацію очолять віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними", – написав президент США.

Що передувало:

  • Раніше у середу 12 лютого Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з російським правителем Володимиром Путіним.
  • Американський лідер заявив, що під час "тривалої і дуже продуктивної телефонної розмови" з Путіним обговорив "Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем".
  • За словами Трампа, він і Путін "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

ЗеленськийТрамп
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