Спецпосланник Трампа заявил, что доступ США к украинским недрам – это часть гарантий безопасности

Спецпосланник президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог считает инициированное Дональдом Трампом соглашение о доступе к украинским недрам частью гарантий безопасности для Украины.

Источник: Келлог рассказал в интервью Fox News, сообщает "Европейская правда"

Детали: По мнению Келлога, создание "экономического партнерства" (как он описал "соглашение" о недрах) также "обеспечивает безопасность для Украины".

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"Они (украинцы. – Ред.) знают, что Соединенные Штаты вовлечены экономически и что мы имеем экономический интерес в Украине. Это еще одна часть гарантии безопасности для Украины, и они должны воспринимать это именно так", – добавил он.

Посланник Трампа выразил надежду, что в течение следующих дней Киев согласится на предложение США, "и мы выйдем на определенную договоренность, которая заложит основу для будущего".

"Речь идет не об одном-двух долларах. Речь идет о сотнях миллионов долларов потенциала редкоземельных минералов, которые есть здесь, в Украине. Украина очень, очень богата редкоземельными минералами, и мы должны этим воспользоваться", – считает Келлог.

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Накануне для обсуждения экономического партнерства с Украиной в Киев прибыл министр финансов США Скотт Бессент.

Тогда Владимир Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.

На прошлой неделе президент США заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.

Позже он добавил, что Киев "в принципе согласился" заключить "сделку" стоимостью 500 миллиардов долларов.