После удара дрона РФ по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС уровень радиации в норме – ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что после удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.

Источник: ГСЧС

Детали: Указано, что на промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений.

Дословно: "Мониторинг продолжается. Ситуация под контролем. Следите за официальными сообщениями!".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. По первым оценкам, повреждения саркофага существенные, отметил глава государства.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило взрыв на Чернобыльской АЭС в ночь на 14 февраля. Дрон попал в крышу изоляционного сооружения новой защитной оболочки, которая защищает разрушенный четвертый реактор на ЧАЭС.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8