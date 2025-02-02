Возле ТЦК на Днепропетровщине произошел взрыв, есть раненый
Воскресенье, 2 февраля 2025, 19:55
Возле здания районного ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области вечером 2 февраля произошел взрыв, ранен мужчина - по предварительным данным, военнослужащий.
Источник: полиция Днепропетровской области, Суспільне
Дословно: "Полиция работает на месте взрыва возле здания РТКЦ и СП в Павлограде.
Реклама:
По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина.
Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в полицию около 18:40. На место немедленно выехали правоохранители".
Детали: Как сообщили Суспільному в пресс-службе полиции, предварительно, травмирован военнослужащий. Его состояние врачи оценивают как легкое, отметили в пресс-службе областного ТЦК и СП.
РЕКЛАМА:
Предыстория:
- 1 февраля в здании Ровенского областного ТЦК и СП днем произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, 6 получили ранения.
- 1 февраля на автозаправочной станции в городе Пирятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в учебный центр неизвестный из ружья застрелил военнослужащего Полтавского ТЦК, забрал его автомат и скрылся с одним из мобилизованных. Позже в полиции сообщили о задержании обоих фигурантов по "горячим следам".
- Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый отреагировал на нападения на военных ТЦК, призвав к жесткой реакции власти и наказанию для убийц.