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Война 2025

Буданов: Думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня

Ирина БалачукЧетверг, 20 февраля 2025, 14:00
Буданов: Думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня
Кирилл Буданов. Фото УП

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов выразил мнение, что до конца 2025 года удастся достичь режима прекращения огня на фронте.

Источник: Буданов в интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву

Прямая речь главы разведки: "Вас интересует сугубо мое личное мнение? Думаю, что да. Это парадоксальная ситуация: несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположны (настолько, насколько это возможно), вместе с тем я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и насколько будет эффективно – это другой вопрос. Но то, что это произойдёт, то я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих".

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Детали: Говоря о возможных миротворцах, Буданов поставил под сомнение, что это станет гарантией безопасности, поскольку "нет ни одной страны в мире, где ввод миротворцев сработал".

Он также добавил, что Россия не прекратит попыток дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

"Что-то кардинально новое и масштабное ни россияне, ни мы уже не сможем придумать. Все уже отработано. Да, попытки (дестабилизировать Украину – ред.) будут. Но ничего страшного – любое действие имеет противодействие", – подытожил глава ГУР.

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Предыстория:

Будановроссийско-украинская война
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