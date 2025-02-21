У пойманного на взятке экс-главы Тернопольского облсовета нашли незадекларированные миллионы

Бывшему председателю Тернопольского облсовета Михаилу Головко, который является обвиняемым по делу о взяточничестве, сообщили о еще одном подозрении – в недекларировании имущества на сумму более 2 миллионов гривен.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро и Украинская правда

Детали: О подозрении Головко сообщили НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура.

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Следствие установило, что подозреваемый, занимая должность председателя областного совета, не указал в декларациях за 2022-2023 годы принадлежащую своей матери квартиру площадью 202 кв. м, которую использовал вместе с членами семьи, парковочное место, автомойку и кладовую, принадлежащие членам семьи, а также средства на банковском счете.

Правоохранители не называют имени фигуранта, но Украинская правда узнала от своих источников, что речь идет о бывшем народном депутате, экс-главе Тернопольского областного совета и действующем депутате этого совета Михаиле Головко.

Что предшествовало:

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