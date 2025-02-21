У пойманного на взятке экс-главы Тернопольского облсовета нашли незадекларированные миллионы
Бывшему председателю Тернопольского облсовета Михаилу Головко, который является обвиняемым по делу о взяточничестве, сообщили о еще одном подозрении – в недекларировании имущества на сумму более 2 миллионов гривен.
Источник: Национальное антикоррупционное бюро и Украинская правда
Детали: О подозрении Головко сообщили НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура.
Следствие установило, что подозреваемый, занимая должность председателя областного совета, не указал в декларациях за 2022-2023 годы принадлежащую своей матери квартиру площадью 202 кв. м, которую использовал вместе с членами семьи, парковочное место, автомойку и кладовую, принадлежащие членам семьи, а также средства на банковском счете.
Правоохранители не называют имени фигуранта, но Украинская правда узнала от своих источников, что речь идет о бывшем народном депутате, экс-главе Тернопольского областного совета и действующем депутате этого совета Михаиле Головко.
Что предшествовало:
- 26 июня НАБУ и САП задержали Головко на получении взятки. По данным следствия, вместе с двумя заместителями Тернопольской ВГА он требовал почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.
- 28 июня Головко арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч грн, а 29 июня уже выпустили после уплаты этой суммы.
- 1 августа 2024 года суд восстановил Головко в должности председателя Тернопольского облсовета, но в тот же день депутаты областного совета повторно проголосовали за его увольнение.