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У пойманного на взятке экс-главы Тернопольского облсовета нашли незадекларированные миллионы

Евгений Кизилов, Валентина РоманенкоПятница, 21 февраля 2025, 21:46
У пойманного на взятке экс-главы Тернопольского облсовета нашли незадекларированные миллионы
фото: фейсбук-страница Михаила Головко

Бывшему председателю Тернопольского облсовета Михаилу Головко, который является обвиняемым по делу о взяточничестве, сообщили о еще одном подозрении – в недекларировании имущества на сумму более 2 миллионов гривен.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро и Украинская правда

Детали: О подозрении Головко сообщили НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура.

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Следствие установило, что подозреваемый, занимая должность председателя областного совета, не указал в декларациях за 2022-2023 годы принадлежащую своей матери квартиру площадью 202 кв. м, которую использовал вместе с членами семьи, парковочное место, автомойку и кладовую, принадлежащие членам семьи, а также средства на банковском счете.

Правоохранители не называют имени фигуранта, но Украинская правда узнала от своих источников, что речь идет о бывшем народном депутате, экс-главе Тернопольского областного совета и действующем депутате этого совета Михаиле Головко.

Что предшествовало:

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  • 26 июня НАБУ и САП задержали Головко на получении взятки. По данным следствия, вместе с двумя заместителями Тернопольской ВГА он требовал почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.
  • 28 июня Головко арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч грн, а 29 июня уже выпустили после уплаты этой суммы.
  • 1 августа 2024 года суд восстановил Головко в должности председателя Тернопольского облсовета, но в тот же день депутаты областного совета повторно проголосовали за его увольнение.

ТернополькоррупцияНАБУТернопольская область
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