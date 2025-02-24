Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским «на этой или следующей неделе» для сделки о недрах

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов "на этой или следующей неделе" встретиться в Белом доме с Владимиром Зеленским для подписания соглашения об использовании полезных ископаемых.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Трампа во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме 24 февраля

Детали: Трамп в разговоре с журналистами допустил, что встретится с Зеленским в ближайшее время.

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"По сути, он может приехать на этой или следующей неделе, чтобы подписать соглашение (о недрах. – Ред.). Будет неплохо. Я бы с удовольствием с ним встретился. Мы бы встретились в Овальном кабинете", – добавил он.

Американский президент добавил, что Киев и Вашингтон "очень близки к окончательному соглашению" о редкоземельных металлах и "разных других вещах".

"И он (Зеленский. – Ред.) хотел бы приехать, как я понимаю, чтобы подписать его, и для меня это прекрасно. Я думаю, что потом они должны утвердить его Советом или кто там должен его утвердить, но я уверен, что это произойдет", – отметил Трамп.

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Ранее в этот день вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что украинская и американская команды находятся на финальном этапе переговоров по соглашению об украинских полезных ископаемых.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ранее заявил, что ожидает подписания Украиной соглашения об использовании украинских природных ресурсов уже "на этой неделе".