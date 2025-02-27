Россияне атаковали Запорожье ударными БпЛА: есть пострадавшая
Четверг, 27 февраля 2025, 21:45
Российские войска вечером 27 февраля атаковали Запорожье ударными беспилотниками, в результате этого пострадала женщина.
Источник: председатель ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "Взрывной волной повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи, кроме того, произошло возгорание квартир на верхних этажах многоэтажки. Пострадала женщина".
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Впоследствии Федоров уточнил, что 82-летней женщине понадобилась помощь медиков.