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Россияне атаковали Запорожье ударными БпЛА: есть пострадавшая

Татьяна ОлейникЧетверг, 27 февраля 2025, 21:45
Россияне атаковали Запорожье ударными БпЛА: есть пострадавшая
Фото - Запорожская ОВА

Российские войска вечером 27 февраля атаковали Запорожье ударными беспилотниками, в результате этого пострадала женщина.

Источник: председатель ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Взрывной волной повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи, кроме того, произошло возгорание квартир на верхних этажах многоэтажки. Пострадала женщина".

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фото - запорожская ова
 
фото - запорожская ова

Впоследствии Федоров уточнил, что 82-летней женщине понадобилась помощь медиков.

ЗапорожьеШахед
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