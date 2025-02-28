Враг интенсивно атакует на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 118 боевых столкновений, на Покровском направлении россияне совершили 43 штурмовых и наступательных действия.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник нанес 69 авиационных ударов с применением 87 КАБ, более 1050 ударов дронами-камикадзе и совершил более 4 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения".

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Детали: На Харьковском направлении четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в сторону Волчанска и Кондрашовки. Кроме того, нанес авиационный удар по Слатино.

Шесть раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлениях населенных пунктов Ямполовка, Торское, Зеленая Долина и Колодязи. Защитники отбили все атаки противника.

На Северском направлении украинские воины успешно отбили две атаки противника в районе Белогоровки. Населенный пункт Северск подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

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На Краматорском направлении Силы обороны отбили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Васюковки и Предтечино. Авиационные удары управляемыми бомбами противник нанес по Краматорску.

Враг 11 раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении в районах Крымского и Торецка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, населенный пункт Константиновка подвергся авиаударам управляемыми бомбами.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение прошлого дня агрессор совершил 43 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Березовка, Мирное, Луч, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье, Андреевка и Богдановка, 12 боестолкновений продолжаются до сих пор. Враг применил 15 управляемых бомб по населенным пунктам Алексеевка, Покровск, Удачное и Зверево.

По предварительным подсчетам, потери оккупантов на этом направлении, с начала суток составили 72 - убитыми и 67 - ранеными. Кроме того, Силы обороны уничтожили единицу автомобильной техники, пушку, по одному мотоциклу и квадроциклу, портативную станцию радиоэлектронной борьбы, два разведывательных дрона SuperCam и один - Zala. Выведены из строя танк, две артиллерийские системы и реактивная система залпового огня.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 11 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Новополь и Бурлацкое. До сих пор продолжаются пять боестолкновений.

На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции украинских защитников в районах Чаривного. В то же время враг наносил авиационные удары по населенным пунктам Железнодорожное, Гуляйполе и Малые Щербаки.

На Ореховском направлении в некоторых случаях при поддержке штурмовой авиации враг 9 раз атаковал оборонительные позиции защитников Украины в районах Новодаровки, Степного, Пятихаток и Каменского, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Купянском и Приднепровском направлениях с начала минувших суток противник наступательных действий не проводил.

Десять боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. В течение суток враг совершил 336 артиллерийских обстрелов, в том числе 15 - из реактивных систем залпового огня, нанес 16 авиационных ударов, сбросил 24 управляемые бомбы.