Без "Шляха": мужчины, которые едут за гуманитаркой, будут пересекать границу на общих основаниях – ГПСУ

Мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, с 27 февраля будут пересекать границу на общих основаниях – соответствующие изменения в Правила пересечения госграницы внесло правительство.

Источник: ГПСУ в Telegram, спикер погранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Дословно Госпогранслужба: "С сегодняшнего дня (27 февраля – ред.) во время действия правового режима военного положения пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях".

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Детали: Соответствующие изменения внесены в Постановление КМУ от 27.01.1995 № 57 Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

Как пояснил УП спикер ГПСУ Андрей Демченко, ранее мужчины, которые выезжали за границу за гуманитарными и медицинскими грузами, должны были быть внесены в систему "Шлях". Решение об их выезде принимали Министерство развития общин и территорий Украины, или областные военные администрации.

Прямая речь Демченко: "С сегодняшнего дня эта норма больше не действует. Отныне мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, должны соответствовать общим условиям пересечения границы. То есть могут пересечь границу те, кто исключен из воинского учета, имеет 3 детей, или другие правовые основания для пересечения границы".

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Он добавил, что поскольку решение уже вступило в действие, то сейчас пограничники уже не выпускают лиц, которые не соответствуют общим условиям пересечения границы.

Читайте больше о выезде военнообязанных через систему "Шлях" в материале "Украинской правды": "Шлях" слуги народа. УП получила список беглецов из страны

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