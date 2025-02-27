Без "Шляха": мужчины, которые едут за гуманитаркой, будут пересекать границу на общих основаниях – ГПСУ
Мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, с 27 февраля будут пересекать границу на общих основаниях – соответствующие изменения в Правила пересечения госграницы внесло правительство.
Источник: ГПСУ в Telegram, спикер погранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"
Дословно Госпогранслужба: "С сегодняшнего дня (27 февраля – ред.) во время действия правового режима военного положения пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях".
Детали: Соответствующие изменения внесены в Постановление КМУ от 27.01.1995 № 57 Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.
Как пояснил УП спикер ГПСУ Андрей Демченко, ранее мужчины, которые выезжали за границу за гуманитарными и медицинскими грузами, должны были быть внесены в систему "Шлях". Решение об их выезде принимали Министерство развития общин и территорий Украины, или областные военные администрации.
Прямая речь Демченко: "С сегодняшнего дня эта норма больше не действует. Отныне мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, должны соответствовать общим условиям пересечения границы. То есть могут пересечь границу те, кто исключен из воинского учета, имеет 3 детей, или другие правовые основания для пересечения границы".
Он добавил, что поскольку решение уже вступило в действие, то сейчас пограничники уже не выпускают лиц, которые не соответствуют общим условиям пересечения границы.
Читайте больше о выезде военнообязанных через систему "Шлях" в материале "Украинской правды": "Шлях" слуги народа. УП получила список беглецов из страны
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Предыстория:
- Ранее СМИ неоднократно писали о случаях побега за границу с помощью системы "Шлях".
- В частности, в сентябре 2023 года СМИ нашли сотни общественных организаций и благотворительных фондов, причастных к побегу 2 248 мужчин призывного возраста. Эти люди выехали через систему "Шлях" по разрешениям от Львовской ОГА и не вернулись.
- В июле 2024 года прокуратура сообщала, что в Киеве задержали мужчину, который за 3 тысячи долларов помог внести военнообязанного в систему "Шлях" как волонтера, чтобы тот мог беспрепятственно выехать за пределы Украины.