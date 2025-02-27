Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Без "Шляха": мужчины, которые едут за гуманитаркой, будут пересекать границу на общих основаниях – ГПСУ

Ирина БалачукЧетверг, 27 февраля 2025, 14:09
Без Шляха: мужчины, которые едут за гуманитаркой, будут пересекать границу на общих основаниях – ГПСУ
Фото из Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины

Мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, с 27 февраля будут пересекать границу на общих основаниях – соответствующие изменения в Правила пересечения госграницы внесло правительство.

Источник: ГПСУ в Telegram, спикер погранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Дословно Госпогранслужба: "С сегодняшнего дня (27 февраля – ред.) во время действия правового режима военного положения пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях".

Реклама:

Детали: Соответствующие изменения внесены в Постановление КМУ от 27.01.1995 № 57 Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

Как пояснил УП спикер ГПСУ Андрей Демченко, ранее мужчины, которые выезжали за границу за гуманитарными и медицинскими грузами, должны были быть внесены в систему "Шлях". Решение об их выезде принимали Министерство развития общин и территорий Украины, или областные военные администрации.

Прямая речь Демченко: "С сегодняшнего дня эта норма больше не действует. Отныне мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, должны соответствовать общим условиям пересечения границы. То есть могут пересечь границу те, кто исключен из воинского учета, имеет 3 детей, или другие правовые основания для пересечения границы".

РЕКЛАМА:

Он добавил, что поскольку решение уже вступило в действие, то сейчас пограничники уже не выпускают лиц, которые не соответствуют общим условиям пересечения границы.

Читайте больше о выезде военнообязанных через систему "Шлях" в материале "Украинской правды": "Шлях" слуги народа. УП получила список беглецов из страны

"Богатые-непригодные". История отдыха столичной молодежи во время мобилизации

Предыстория:

Пограничная службаграницагуманитарка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Без "Шляха": мужчины, которые едут за гуманитаркой, будут пересекать границу на общих основаниях – ГПСУ
Обладателя двух "Оскаров" актера Джина Гекмена нашли мертвым вместе с женой
У Трампа отменили более 90% грантов USAID
Минкульт приостанавливает выдачу писем содействия людям искусства для выезда за границу
Коломойский проиграл суд по обжалованию национализации Приватбанка
ЕС готовит крупнейший оборонный план после холодной войны: сотни миллиардов евро на безопасность
Все новости...
Пограничная служба
Минкульт приостанавливает выдачу писем содействия людям искусства для выезда за границу
Пограничники поразили вражескую гаубицу, уничтожили технику и РЭБ оккупантов на Харьковщине
С лета количество попыток незаконного пересечения границы сократилось почти вдвое – ГПСУ
Последние новости
14:36
Более 1 миллиарда пользователей ежемесячно смотрят подкасты на YouTube
14:34
Отказалась сидеть рядом с ветераном: чиновницу Черновицкой ОВА отстранили от работы
14:33
Минфин и Нацбанк провели первый аукцион по обмену гособлигаций на платформе Bloomberg
14:22
Зеленский на пути в США встретится с премьером Ирландии
14:20
Каждая третья российская логистическая компания оказалась на грани банкротства - росСМИ
14:11
Кремль приказал своим СМИ не восхвалять Трампа, если переговоры со США сорвутся
14:10
Разрыв в росте цен между США и Европой достигнет рекорда - прогноз инвесторов
14:09
Без "Шляха": мужчины, которые едут за гуманитаркой, будут пересекать границу на общих основаниях – ГПСУ
14:05
Украине нужно на разминирование почти 30 миллиардов долларов
13:57
футболВоспитанник киевского "Динамо" подписал контракт с итальянской "Аталантой"
Все новости...
Реклама:
Реклама: