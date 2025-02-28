В правительстве Британии допускают, что соглашение о недрах с США поможет сдерживать Россию

В британском правительстве поддержали предположение президента США Дональда Трампа о том, что американские рабочие в Украине в результате соглашения о добыче полезных ископаемых будут сдерживать дальнейшие атаки со стороны России.

Источник: министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг в эфире Sky News, передает "Европейская правда"

Детали: Стритинг сказал, что президент США "прав относительно интересов США и присутствия в Украине, которое действует как сдерживающий фактор".

Реклама:

Трамп еще не предложил никаких конкретных гарантий безопасности для Украины, таких как обязательства по военной поддержке со стороны США после любого потенциального мирного соглашения с Россией.

Отвечая на вопрос, нужно ли что-то большее, чем соглашение о добыче полезных ископаемых, Стритинг добавил: "Ситуация быстро меняется, и мы четко дали понять, что будем поддерживать Украину до конца, и не может быть никакого решения по Украине без Украины.

"Вот почему сегодняшний визит президента Зеленского будет особенно важным, но я думаю, что за последние недели мы увидели реальные признаки прогресса", – отметил он.

РЕКЛАМА:

Стоит отметить, что британские министры часто дают комментарии в СМИ, выходящие за пределы сфер, которыми они занимаются.

Президент Владимир Зеленский отметил, что вопрос гарантий безопасности в контексте "соглашения о недрах" с США является для него принципиальным, и от предстоящего разговора с Трампом будет зависеть, будет ли он иметь успех.

Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США

Также читайте разбор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко о том, что именно означает это соглашение для Киева и Вашингтона