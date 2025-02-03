Трамп: Мы ведем переговоры с Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация ведет переговоры с Украиной, Россией и другими сторонами.

Источник: Трамп в комментарии журналистам поздно вечером 2 февраля, передает RFE/RL

Прямая речь: "Мы имели дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и разговоры с различными сторонами, в частности Украиной и Россией. Думаю, дискуссии идут хорошо".

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Детали: За несколько часов до этого спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог предупредил, что обе стороны должны будут пойти на уступки, если они надеются договориться об урегулировании войны.

Президент Украины Владимир Зеленский "уже дал понять, что смягчит свою позицию по территориям", – сказал Кэллог. "И [правителю России Владимиру] Путину также придется смягчить свои позиции".

"Со временем мы проведем дискуссии со всеми, и, вероятно, в ближайшее время", – сказал Келлог. "И это хорошо для обеих сторон", – добавил он.

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