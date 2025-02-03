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Трамп: Мы ведем переговоры с Украиной и Россией

Иван ДьяконовПонедельник, 3 февраля 2025, 05:08
Трамп: Мы ведем переговоры с Украиной и Россией
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация ведет переговоры с Украиной, Россией и другими сторонами.

Источник: Трамп в комментарии журналистам поздно вечером 2 февраля, передает RFE/RL

Прямая речь: "Мы имели дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и разговоры с различными сторонами, в частности Украиной и Россией. Думаю, дискуссии идут хорошо".

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Детали: За несколько часов до этого спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог предупредил, что обе стороны должны будут пойти на уступки, если они надеются договориться об урегулировании войны.

Президент Украины Владимир Зеленский "уже дал понять, что смягчит свою позицию по территориям", – сказал Кэллог. "И [правителю России Владимиру] Путину также придется смягчить свои позиции".

"Со временем мы проведем дискуссии со всеми, и, вероятно, в ближайшее время", – сказал Келлог. "И это хорошо для обеих сторон", – добавил он.

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Предыстория: 

  • Накануне Зеленский заявил, что исключение Киева из переговоров между США и Россией по войне в Украине было бы "очень опасным". По его словам, за столом переговоров должны быть США, Украина, Россия и представители ЕС.
  • Ранее Зеленский говорил, что любые гарантии безопасности для Украины должны предусматривать участие США, чтобы быть действенными.
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что достижение соглашения о прекращении боевых действий в Украине потребует уступок как со стороны Москвы, так и со стороны Киева, и предполагал, что Украине придется отказаться от своей цели вернуть всю территорию, захваченную Россией за последнее десятилетие.
  • Зеленский также акцентировал на том, что Украина не согласится на компромисс, который предусматривал бы признание оккупированных территорий частью РФ, даже под давлением всех союзников.

переговорыТрамп
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